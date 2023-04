Macrona broni tylko jego minister

Francuski minister ds. gospodarki i finansów Bruno Le Maire bronił we wtorek potrzeby budowania przez UE niezależności i własnego strategicznego myślenia wobec USA po kontrowersyjnych wypowiedziach prezydenta Emmanuela Macrona na temat konfliktu Chiny-Tajwan

Prezydent ma całkowitą rację, domagając się europejskiej niepodległości i suwerenności – powiedział Le Maire w radiu Europe 1. - To, że jesteśmy sojusznikami USA, nie oznacza, że musimy być przeciwko Chinom. Nie musimy być brani pod uwagę w tej rywalizacji z Chinami, my chcemy wzmacniać Europę – podkreślił Le Maire, dodając, że podobnie jak UE, Francja wybiera drogę dialogu. Czy nie jest to lepsze niż logika konfrontacji i przyspieszania jakiegokolwiek konfliktu?.