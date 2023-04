Władze USA rozpoczęły wydawanie wiz rosyjskiej delegacji pod przewodnictwem ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa do udziału w Radzie Bezpieczeństwa ONZ - poinformowało w piątek RIA Novosti

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ma być przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ w dniach 24 i 25 kwietnia w związku z objęciem przez Rosję przewodnictwa w RB ONZ 1 kwietnia.

Wniosek wizowy został złożony do ambasady USA w marcu, ale dopiero 14 kwietnia Stany Zjednoczone przystąpiły do ich wydawania (jedynie urzędnikom - dziennikarze rosyjscy nie zostali wzięci pod uwagę).

Mimo decyzji Stanów Zjednoczonych o umożliwieniu wstępu do państwa dla rosyjskich urzędników, samolot Ławrowa nadal nie ma pozwolenia na lot do Nowego Jorku, co jest kolejnym utrudnieniem dla obecności Rosji podczas rady ONZ.

Oczekujemy, że Amerykanie szybko wydadzą zgodę na przylot samolotu bez żadnych warunków i ograniczeń – powiedział ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow.

Antonow dodał, że sytuacja dotycząca specjalnego samolotu szefa rosyjskiego MSZ jest zupełnie niezrozumiała.

OR/RIA Novosti; aif.ru