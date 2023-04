"Szach-mat". Minister odpowiada Mentzenowi

Coraz bardziej popularny Sławomir Mentzen podważył sens płacenia podatków na publiczne usługi ze względu na ich niską jakość. Na wpis zareagował minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. W kilku zdaniach obalił tezy następcy Janusza Korwin-Mikkego.

Jeżeli chcę się leczyć, oszczędzać na emeryturę, kształcić dzieci czy oglądać telewizję na poziomie wyższym niż dziadowski, to i tak muszę za to zapłacić i korzystać z prywatnych usług. Po co po mamy płacić podatki za kiepskie usługi z których i tak nie korzystamy? napisał Mentzen