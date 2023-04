Zielony mur z atomu

Od roztropnej budowy energetyki jądrowej w Polsce zleży przyszłość całej gospodarki - mówił dziś premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej nt strategii inwestycji PKN Orlen w energetykę jądrową

Mamy do czynienia z przełomowym dniem, który przejdzie do historii, bo Polska potrzebuje taniego, bezpiecznego i czystego źródła energii a mały atom to dobra droga – mówił premier w czasie konferencji.

I dodał, że modernizacja polskiej energetyki ma takie źródła zapewnić, które będą służyły Polsce przez dziesięciolecia.

Premier Morawiecki przypomniał, że dziś bezpieczeństwo zapewnia nam energetyka węglowa, co wynika z historii.

Opieramy się na węglu i dziękuję wszystkim górnikom i przemysłowi węglowemu, że nam zapewniają bezpieczeństwo, ale ze względu na politykę klimatyczną Unii Europejskiej spalanie węgla będzie coraz droższe i wiązać się będzie z wyższymi opłatami za CO2 – mówił premier. - Rocznie dzięki jednemu małemu modułowemu reaktorowi można zaoszczędzić od 100 do 200 mln euro za uprawnienia do emisji CO2. SMR-y są przyszłością energetyki atomowej – dodał.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił na konferencji lokalizacje dla pierwszych reaktorów modułowych, to: Warszawa, Włocławek, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna, Stawy Monowskie, Kraków. I zapowiedział, że potrzebne jeszcze badania geofizyczne ale także dialog społeczny z mieszkańcami tych lokalizacji. PKN Orlen wspólnie z Grupą Synthos Michała Sołowowa utworzył spółkę, która odpowiada za realizację projektów SMR. I – jak zapewnił Daniel Obajtek – pierwszy z nich będzie gotowy na przełomie 2028 i 2029 roku. W planach jest budowa ponad 20 takich projektów, a w przyszłości więcej. SMR zajmuje tylko 10 proc. tej powierzchni, jaką potrzebuje elektrownia atomowa.

Dziś technologia GE Hitachi jest najbardziej zaawansowana, mały reaktor o mocy 300 MW wybrali także Kanadyjczycy i już zaczynają proces inwestycyjny – mówił dziś prezes Orlenu. -Ten reaktor w Polsce będzie drugim po kanadyjskim. Energia elektryczna z BWR jest czysta i o 30 proc. tańsza niż elektrowni gazowej. To także ciepło dla naszych miast – dodał Daniel Obajtek.

Jak zapewniał szef PKN Orlen, współpraca ze stroną amerykańską zakłada wspólne projektowanie i dostosowanie reaktora do wymogów europejskich i polskich. Natomiast premier Mateusz Morawiecki mówił, że „Rządowi RP zależy, by wraz z nowym otwarciem energetyki przyszedł do Polski także transfer technologii”.

Szef rządu przekonywał także dziś, że inwestycje w energetyką jądrową to „większe dochody dla gmin i nowe miejsca pracy, setki tysięcy miejsc pracy nie tylko przy budowie elektrowni ale także w szerszym znaczeniu”. Zdaniem Mateusza Morawieckiego od roztropnej budowy energetyki jądrowej w Polsce zleży przyszłość całej gospodarki. Zdaniem Mateusza Bergera Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Polska przez najbliższe 15-20 lat ma szansę stać się gospodarczym sercem Europy, ale bez taniej energii to nie będzie możliwe. Zaś SMR-y to właśnie źródło taniej energii.

Wcześniej Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński podczas uroczystości z udziałem m.in. przedstawicieli amerykańskiego Kongresu z przewodniczącą Komisji Energii i Handlu Cathy McMorris Rodgers ogłosił, że ORLEN Synthos Green Energy może otrzymać nawet 4 mld dol. wsparcia od rządowych instytucji finansowych na budowę floty małych reaktorów modułowych BWRX-300 w Polsce.

Zdaniem Daniela Obajtka te umowy oznaczają bardzo duże wsparcie. - Czy te instytucje inwestowałyby w niepewną technologię – pytał retorycznie w czasie konferencji. I dodał, że te umowy pokazują wiarygodność technologii SMR.

Według informacji PKN Orlen, chęć zaangażowania w projekt budowy floty reaktorów SMR wyraziły także polskie banki – PKO BP, Pekao S.A., BGK a także Santander Bank Polska S.A. EXIM i DFC to rządowe instytucje finansujące rozwój amerykańskiej gospodarki i ekspansję amerykańskich przedsiębiorstw. Natomiast w liście intencyjnym pomiędzy EXIM a OSGE wskazano kwotę 3 mld dol. finansowania projektu, zaś w przypadku DFC chodzi o kwotę do miliarda dolarów na budowę dwóch pierwszych elektrowni z reaktorami BWRX-300.

Agnieszka Łakoma

