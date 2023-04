Producenci alarmują! Auta podrożeją przez unijne decyzje

- To nie jest nikomu potrzebne, za to kosztowne - alarmuje branża motoryzacyjna

Norma Euro, czyli europejski standard emisji spalin, została wprowadzona w 1992 roku i dotyczyła wtedy aut osobowych oraz lekkich ciężarówek. Wkrótce w życie mają wejść nowe normy, już Euro 7. Kraje UE i PE rozpoczną negocjacje dotyczące zapisów jeszcze w tym roku, ale już wiadomo, że znacznie zaostrzą limity emisji pojazdów. Natomiast w życie mają wejść w 2027 roku.

Teoretycznie idea sama w sobie powinna być godna pochwały - walka o zdrowy klimat. W środowisku motoryzacyjnym panuje jednak opinia, że nowe przepisy nie przyniosą oczekiwanych korzyści. A wręcz uderzą w klientów.

To nie jest potrzebne, za to jest kosztowne, nie przynosi żadnych korzyści klientom ani środowisku. Kwestia emisji silników spalinowych jest obecnie czymś, co nie ma żadnego sensu – mówił niedawno Carlos Tavares ze Stellantis. Jeden z największych przeciwników nowych norm.