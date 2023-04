Kryzys? Nie dla dewelopera: Rekordowe zyski!

Kryzys? Nie w deweloperce! Firmy notują rekordowe zyski!

Choć w mieszkaniówce mówiło się o kryzysie, realnie znowu mamy czas żniw! Deweloperzy notują rekordowe zyski a niedawna zadyszka jest przeszłością.

Jak informuje Business Insider deweloperzy zarobili ponad 1,7 mld złotych! Chodzi o czołówkę firm notowanych na giełdzie, wśród których prym wiedzie Dom Developement.

Ekspert Jarosław Jędrzyński wprost mówi o „cudzie nad Wisłą” bowiem sytuacja z roku 2022 wcale nie była tak kolorowa, i nie prognozowano takich zysków. A jednak zyski są ogromne:

Dom Development, ROBYG i Atal z zarobkiem „na czysto” od 354 do ponad 400 mln zł

Kryzys, wojna, załamanie koniunktury? Dla polskich deweloperów to nie przeszkoda! Jak wskazuje Jędrzyński:

Dziesięciu deweloperów giełdowych zaliczanych do branżowej elity spółek zakomunikowała w sumie skonsolidowany zysk netto na poziomie grubo ponad 1,7 mld zł, czyli bez mała o jedną dziesiątą więcej w relacji rok do roku. To doskonały wynik, a biorąc pod uwagę silnie wyśrubowaną bazę 2021 r. oraz zeszłoroczną ciężką atmosferę koniunkturalnego załamania.