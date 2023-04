W obecnej sytuacji sfrustrowana Polska uznała, że szansa na wchłonięcie resztek Ukrainy może się ziścić teraz, albo nigdy. Oczywiście żaden z polskich maniaków z halucynacjami nie myśli o konsekwencjach - napisał na Telegramie w poniedziałek Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

W poniedziałek Dmitrij Miedwiediew opublikował post na telegramie pt. „W sprawie powstania Lachoukrainy”. Według wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Polacy planują stworzyć unię z Ukrainą drogą aneksji terytoriów krajów sąsiednich oraz wymuszania odszkodowań od nich.

Polacy znów marzą o idei ożywienia unii międzypaństwowej z Ukrainą i odbudowy niedokończonego imperium – Rzeczypospolitej „od morza do morza”. Nie mając siły intelektualnej do stworzenia realnego obrazu przyszłości, Polska, potwierdzając reputację „kraju wywróconego do góry nogami”, czerpie inspirację z map sprzed 400 lat, kiedy częścią dzisiejszej Ukrainy były jej terytoriami