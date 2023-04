Soboń: nie pracujemy obecnie nad zwiększeniem 500 plus

Wiceminister finansów Artur Soboń w rozmowie z RMF FM mówił, że obecnie nie toczą się prace związane ze zwiększeniem świadczenia wypłacanego w ramach programu 500 plus

Pytany natomiast o to, czy trwają rozmowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na temat nowej formuły bonu turystycznego, Soboń powiedział: „nie ma obecnie żadnych ustaleń w tej sprawie”. „Analizujemy bardzo różne warianty w różnych obszarach, komunikowanie tego przez media nie najlepiej służy naszym interesom” - dodał.

Wiceminister odniósł się również do kwestii VAT-u na żywność. Jak mówił, formalnie nie ma decyzji, ale „są przesłanki, aby VAT na żywność co najmniej do końca roku był zerowy”. Dodał, że to ważne, ponieważ żywność stanowi 27 proc. koszyka zakupowego statystycznego Polaka.

Dopytywany o to, czy ministerstwo pracuje nad nowymi projektami związanymi z systemem podatkowym, powiedział: „nie mamy w planach obniżki podatków”. Dodał, że „chcemy być partią środka, iść drogą ostrożnej polityki fiskalnej”.

Wiceszef MF przekazał również, że ponad 13 mln osób rozliczyło się już z fiskusem, z czego połowa zrobiła to przez e-PIT. Dodał, że zrealizowano już zwroty na ok. 18,5 mld zł.

W poniedziałek minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk mówił, że jeśli bon turystyczny byłby przedłużony, to „nie będzie to tak szeroka forma wsparcia, jak ta interwencyjna, związana z ograniczeniami covidowymi”. Pytany o formę ewentualnego nowego bonu wskazał, że ewentualnie „zakłada (ona - PAP) poszerzenie wakacyjnej edycji programu 500 plus o pewną kwotę w sytuacji, kiedy zainteresowany zamiast pobrania 500 plus wybrałby formę bonu turystycznego”. „Byłoby to takie 500 plus; byłaby to pewna dodatkowa kwota pod warunkiem, że byłaby rzeczywiście w okresie wakacyjnym nakierowana na wypoczynek” - dodał.

Bon turystyczny obowiązywał od 1 sierpnia 2020 r. do końca marca 2023 r. Było to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na jedno dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1000 zł. Bonem można było płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce. Jak podał ZUS, w ramach programu zostało zrealizowanych ponad 5,5 mln transakcji na łączną kwotę prawie 3,2 mld zł. Do końca marca br. uprawnionych do bonu turystycznego było ok. 4,5 mln osób, a w systemie widniało przeszło 3,9 mln aktywnych bonów.

PAP/KG