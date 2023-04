CPK ogłasza przetarg na rzeczoznawców majątkowych

Centralny Port Komunikacyjny ogłosił kolejny przetarg. Tym razem spółka poszukuje firm świadczących usługi w zakresie wyceny majątku w związku z dużym napływem wniosków do Programu Dobrowolnych Nabyć oraz koniecznością pozyskania nowych gruntów pod inwestycje kolejowe. Termin zgłoszeń mija 8 maja.

Do zadań, wyłonionych w wyniku przetargu podmiotów, będzie należało sporządzanie operatów szacunkowych m.in. dla nieruchomości pozyskiwanych w wyniku transakcji w ramach PDN: kupna – sprzedaży i zamiany gruntów, a także umów najmu i dzierżawy. Rzeczoznawcy będą otrzymywać również zlecenia na wykonanie opinii o wartości nieruchomości niestanowiących operatu szacunkowego. Spółka zakłada, że zwycięzcy przetargu będą gotowi do wykonywania wycen na obszarze całego kraju, choć większość zleceń będzie dotyczyła nieruchomości położonych w części gmin Baranów, Teresin i Wiskitki, objętych rozporządzeniem obszarowym, na którym powstanie nowy port lotniczy CPK.

Ostatnie miesiące przed zakończeniem PDN dla obszaru planowanego lotniska były bardzo intensywne. Spłynęło do nas wiele wniosków, dla których musimy sprawnie sporządzić operaty szacunkowe by na ich podstawie zaproponować wyceny nieruchomości przystępującym do programu mieszkańcom. Zależy nam również na współpracy z wyłonionymi w przetargu rzetelnymi firmami przy kolejnych wyzwaniach stojących przed spółką – mówi Grzegorz Puchała, kierownik zespołu ds. Programu Dobrowolnych Nabyć w CPK.

W postępowaniu CPK chce wyłonić do 15 podmiotów, z którymi podpisze umowę ramową. Następnie będą kierowane zapytania na wykonanie pakietów operatów szacunkowych. Najważniejszym kryterium wyboru w przetargu będzie doświadczenie zespołu, a na etapie umów wykonawczych na poszczególne pakiety – cena i termin wykonania. Przystępujące do postępowania podmioty muszą posiadać zespół składający się z co najmniej trzech rzeczoznawców.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się na platformie: https://portal.smartpzp.pl/cpk. Termin składania aplikacji mija 8 maja.

Do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zgłosiło się dotychczas ponad 1200 właścicieli dysponujących nieruchomościami o łącznej powierzchni ponad 3350 ha. Do PDN zgłoszonych zostało 80 procent zabudowanych nieruchomości terenu I etapu lotniska CPK. Już za kilka miesięcy na terenie lotniska powinny ruszyć przygotowawcze prace budowlane.

PR/RO