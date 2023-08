Horała o PDN: Tak, to jest oferta korzystna

Do Programu Dobrowolnych Nabyć dotyczącego terenów projektowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego zgłosiło się ok. 80% właścicieli nieruchomości, poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Dotychczas CPK zakupił ok. 800 ha nieruchomości.

Program Dobrowolnych Nabyć, zgłosiło się do niego ponad 80% właścicieli nieruchomości, mamy […] 800 ha kupione i to narasta właściwie z dnia na dzień. To pokazuje, że kiedy właściciele widzą realną ofertę, ile CPK chce im zaoferować za ich nieruchomość, to przytłaczająca większość mówi: tak, to jest oferta korzystna, ja ją przyjmuję - powiedział Horała w radiu Siódma9.

W lutym br. informowano, że do udziału w Programie zgłosiło się prawie 800 właścicieli, a etap wykonywania operatów szacunkowych, składania ofert, negocjacji, podpisywania protokołów uzgodnień i zawierania umów dotyczy powierzchni prawie 2,1 tys. hektarów z obszaru planowanej lokalizacji lotniska.

Przystępujący do PDN właściciel otrzymuje 140% wartości budynku i 120% wartości gruntu.

Czytaj także: Niemcy chcą odesłać do Polski 3,4 tys. cudzoziemców

Czytaj także: Sasin: Odprawy i gwarancje zatrudnienia dla pracowników Bogdanki

ISBnews, jb