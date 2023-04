5000 zł mandatu. Za grillowanie grożą kary

Majówka już tuż tuż, a podczas niej uwielbiamy rozpalać grilla. Przypominamy jednak, że grillowanie w miejscach zakazanych może znacząco obciążyć budżet każdego Polaka. Pomimo największych chęci i pięknej słonecznej pogody, warto sobie uświadomić, w których miejscach grillowanie jest zabronione.

Art. 30 pkt 3 Ustawy o lasach mówi, że na terenach leśnych, śródleśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozniecać ognia i korzystać z otwartego płomienia, chyba że w miejscu do tego przeznaczonym

Pamiętajmy o tym, że nie można rozpalać grilli w odległości mniejszej jak 100 metrów od granicy lasu, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu. Z kolei w przypadku rozpalania ognisk można to robić w miejscach tylko do tego wyznaczonych. Za niestosowanie się do tego przepisu grozi mandat nawet do 5 tys. zł – informuje Komenda Powiatowa Policji w Lublinie