Ponad 700 mld zł trzeba będzie wydać na nowe źródła wytwarzania energii

Resort klimatu i środowiska szacuje, że w nowe źródła wytwarzania trzeba będzie zainwestować do 2040 r. ok. 726 mld zł do roku 2040, a do 2030 r. ok. 260 mld zł - poinformował Adam Guibourge-Czetwertyński, wiceminister w tym resorcie, podczas posiedzenia podkomisji ds. restrukturyzacji energetyki.

„Pracowaliśmy w ostatnim roku w Ministerstwie nad aktualizacją polityki energetycznej w oparciu o założenia przyjęte przez Radę Ministrów na początku zeszłego roku, głównie dążąc do ograniczenia roli gazu w tym okresie przejściowym, ale przy okazji też oszacowaliśmy potrzebne inwestycje do 2040 roku w sektorze energetyki. Sumarycznie, do 2040 roku szacujemy ok. 726 mld zł trzeba będzie inwestować w nowe źródła wytwarzania. Jeżeli chodzi o ten najbliższy okres (…) to my widzimy, te potrzeby w tym najbliższym okresie, czyli gdzieś do 2030 roku, na poziomie mniej więcej 260 mld zł” - powiedział Guibourge-Czetwertyński.

Wiceminister podkreślił, że potrzeby inwestycyjne na najbliższe lata „są mniej więcej 90 proc. pokryte bądź mechanizmem wsparcia, jaki istnieje dla offshore’u jako rynek mocy bądź wprost środkami krajowymi ze sprzedaży ETS bądź środkami unijnymi”.

Z programów unijnych na inwestycje w nowe źródła energii ma trafić ok. 43 mld euro, czyli 200 mld zł.

„Do tego można jeszcze dodać ewentualne przychody ze sprzedaży uprawnień ETS. Planowane jest przeznaczenie 40 proc. tych przychodów na Fundusz Transformacji Energetyki, co dawałoby kolejne ok. 100 mld zł” - powiedział Guibourge-Czetwertyński.

Ponadto dostępne będą także środki w ramach programów regionalnych.

W ocenie wiceministra, potrzeby w zakresie energii elektrycznej jeszcze będą się zwiększać w najbliższym czasie, m.in. w sektorze transportu, ale też i przemyśle, w których elektryfikacja ma być rozwiązaniem dla ograniczenia emisji.

ISBnews, rb