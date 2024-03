„Odchodzimy od wspierania inwestycji gazowych”

Za kilka tygodni będziemy uruchamiać nowy program OZE w ciepłownictwie: 2 mld zł na wsparcie zielonych projektów - zapowiedziała wiceminister klimatu Urszula Zielińska.

Podczas czwartkowych obrad sejmowej podkomisji do spraw transformacji energetycznej, odnawialnych źródeł energii i energetyki jądrowej, wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska przedstawiła informacje o aktualizacji m. in. Polityki Energetycznej Polski 2040, Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu oraz Strategia dla ciepłownictwa do 2030 r.

Ścieżka transformacji

Zielińska poinformowała, że do końca tego roku zostanie przygotowana Strategia dla ciepłownictwa.

Chcielibyśmy dla ciepłownictwa wyznaczyć ścieżkę transformacji w kierunku wykorzystania OZE bez wchodzenia w gaz - podkreśliła Zielińska

Dodała, że resort zamierza objąć Strategią dla ciepłownictwa też „rynek ogrzewania indywidualnego”.

Zwróciła uwagę, że w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest dużo programów wspierających wykorzystanie gazu przy wytwarzaniu ciepła.

Musimy przesunąć środek ciężkości na programy OZE. Za kilka tygodni będziemy uruchamiać nowy program OZE w ciepłownictwie - 2 mld zł na wsparcie zielonych projektów w ciepłownictwie. Kolejne programy w NFOŚiGW będą stawiały na OZE i będziemy odchodzić od wspierania inwestycji gazowych - zapowiedziała wiceminister.

Jak stwierdziła, dla tych, którzy zmienili instalacje grzewcze węglowe na gazowe przyszłością będzie wodór oraz biometan.

Redukcja o 35 proc.

Zielińska poinformowała też, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad aktualizacją Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) do roku 2030.

Dodała, że do Komisji Europejskiej (KE) trafił szkic scenariusza bazowego. Pokazał on, że przy dzisiejszej polityce bez żadnej zmiany, bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych i dodatkowych regulacji zredukujemy emisję gazów cieplarnianych o 35 proc. do roku 2030 r. w porównaniu do roku 1990.

Cel zapisany w prawie klimatycznym zobowiązuje nas do osiągnięcia 55 proc. Widać, że mamy rozdźwięk - oceniła Zielińska.

Podkreśliła, że 1 marca KE otrzymała taki „bardzo wstępny” szkic tego planu, pozwalający na zamknięcie procedury naruszeniowej, w której Polska znalazła się w związku z niedotrzymaniem terminu przekazania go KE.

Ostrożnie z rolnictwem

Wiceminister zaznaczyła, że drugi scenariusz KPEiK jest „ambitny” i ma zbliżyć Polskę do celów klimatycznych UE.

Prace chcemy zakończyć do czerwca tego roku i w czerwcu przekazać go do konsultacji publicznych - podkreśliła Zielińska.

Zastrzegła, że w bazowym scenariuszu KPEiK „nie dotykamy” rolnictwa. Przyznała jednak, że „jest tam potencjał do obniżenia emisji, ale to trudny obszar i trzeba do tego podejść bardzo ostrożnie”.

Przedstawicielka resortu klimatu wskazała, że udział energii wytwarzanej z OZE w bazowym scenariuszu kształtuje się na poziomie 29,8 proc.

To jest bardzo bliskie celu, do którego zmierzamy. W poprzedniej wersji KPEiK było to do 23 proc. - zaznaczyła wiceminister.

Anna Bytniewska (PAP)/bz

