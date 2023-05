Znamy wstępne wyniki Grupy PGE

Grupa Kapitałowa PGE szacuje, że powtarzalny wynik EBITDA w I kw. tego roku wyniósł 3,35 mld zł, czyli o 29 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu, a zysk netto dla akcjonariuszy wyniósł 1,72 mld zł – wynika z opublikowanych wstępnych danych Grupy. Wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny był bliski 2,32 mld zł. Wartość nakładów inwestycyjnych osiągnęła wartość ok. 1,53 mld złotych, czyli o 70 proc. więcej w ujęciu rocznym.

„W I kwartale 2023 roku, pomimo wyższych kosztów paliw oraz uprawnień do emisji CO2 o ponad 4 miliardy złotych niż w I kwartale ubiegłego roku, konsekwentnie realizujemy działania, które złagodzą wzrost cen energii dla mieszkańców Polski. PGE odpisała 2,3 mld złotych na fundusz finansujący zamrożenie cen energii dla polskich gospodarstw domowych, instytucji oraz przedsiębiorstw. Jest to tylko część naszych działań na rzecz społeczeństwa, mających na celu minimalizowanie kosztów energii. Dodatkowo, stale inwestujemy w budowę oraz modernizację nowoczesnej infrastruktury energetycznej, która będzie służyć Polakom przez lata. W minionym kwartale wypracowaliśmy 1,7 mld złotych zysku netto i porównywalną kwotę przeznaczyliśmy właśnie na inwestycje w transformację energetyczną Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Grupa wyprodukowała w opisywanym kwartale 15,7 TWh energii elektrycznej netto i było to o 9 proc. mniej niż w I kw. 2022 roku. Wielkość dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął poziom 9,5 TWh (niżej o 3 proc. rok do roku). Wolumen sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych spadł w ujęciu rocznym o 3 proc. osiągając wartość 8,9 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 20,2 PJ, co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku.

Koncern informuje, że publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. tego roku została zaplanowana na 23 maja 2023 roku.

