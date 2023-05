Pierwszy dzień konwencji PiS: Rodzina, rozwój, wspólnota

Pierwszy dzień konwencji programowej PiS minął pod hasłem dalszego dbania o rodzinę, wspólnotę… i dobrą przyszłość dla wszystkich Polaków!

Dobre rządy to takie, które służą wspólnocie narodowej i każdemu obywatelowi niezależnie kim jest; aby podołać temu wyzwaniu musimy zwrócić się do najlepszych ekspertów, czyli do Polaków - powiedział w sobotę podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego, czyli dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i służą każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje, jakie podejmuje w różnych sprawach życiowe decyzje” - podkreślił prezes PiS.

Uproszczenie podatków jest możliwe. I dalej uprościmy podatki – powiedział w sobotę na konwencji programowej PiS w Warszawie premier Mateusz Morawiecki.

„Jest jeszcze jedno zobowiązanie, jak mówię o systemie podatkowym, ono dotyczy uproszczenia systemu. To jest coś, co do końca nam się nie udało i chcemy doprowadzić do uproszczenia. Mamy tutaj sukcesy – to podatek PIT” - powiedział premier.

Była premier Beata Szydło także uczestniczy w konwencji programowej PiS! Szydło sporo mówiła o potrzebie dalszego dbania o polskie rodziny i seniorów!

Szydło odniosła się do programu będącego jej osobistym sukcesem, czyli 500 Plus!

Walor tego programu to fakt, że jest to program powszechny. Burzę się gdy ktoś mówi, że to program socjalny - to program prorozwojowy!

Jak dodała wciąż trwa dyskusja o 500 Plus:

W przestrzeni publicznej często prowadzona jest dyskusja o 500 plus. Warto o tym rozmawiać, ponieważ ten program dał poczucie godności polskim rodzinom i pokazał, że polskie państwo w centrum swojego zainteresowania stawia rodzinę. Nasz 7-latek nieźle się sprawił i teraz należy porozmawiać o jego przyszłości

Podczas kongresu programowego PiS istotny był też udział minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg. Pani minister wskazywała, iż dbanie o rodzinę to podstawa dla PiS!

Jak powiedziała minister Maląg dbanie o rodzinę to nie tylko obowiązek państwa ale też racjonalna inwestycja:

Abyśmy mogli budować silnie, niezależne państwo, to musimy inwestować w rodzinę

Wiemy, że musimy dalej rozwijać polskie rolnictwo; konieczna jest odbudowa hodowli oraz odbudowa polskiego przetwórstwa – podkreślił w sobotę w Warszawie na konwencji programowej PiS minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

„Wiemy, że musimy dalej rozwijać polskie rolnictwo, że musimy przygotowywać programy, które umożliwią rozwój rolnictwa” – powiedział w sobotę w Warszawie na konwencji programowej PiS minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Wydatki na sport w tym roku mogą sięgnąć czterech miliardów złotych - zapowiedział w sobotę w Warszawie na konwencji programowej PiS minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

Dalszy ciąg konwencji będzie miał miejsce jutro!

