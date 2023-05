Prezes PiS: Dobre rządy służą wspólnocie narodowej

Dobre rządy to takie, które służą wspólnocie narodowej i każdemu obywatelowi niezależnie kim jest; aby podołać temu wyzwaniu musimy zwrócić się do najlepszych ekspertów, czyli do Polaków - powiedział w sobotę podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

„Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego, czyli dobre rządy to takie rządy, które służą wspólnocie narodowej i służą każdemu obywatelowi, niezależnie od tego, gdzie mieszka, kim jest, jakie ma poglądy, jak głosuje, jakie podejmuje w różnych sprawach życiowe decyzje” - podkreślił prezes PiS.

Jak zaznaczył, łatwo to powiedzieć, ale nieporównanie trudniej zrealizować. „I jeśli chcemy, a chcemy i przez cały czas to robimy, próbować temu bardzo trudnemu wyzwaniu podołać, to musimy zwrócić się do tych ekspertów, którzy są najlepsi, którzy najlepiej wiedzą, czego naród i czego poszczególni jego członkowie, czego Polacy potrzebują, tzn. zwrócić się do społeczeństwa, do narodu, do Polaków” - powiedział Kaczyński.

Czytaj też: R. Telus: koszt pomocy Ukrainie ma ponieść cała UE, a nie tylko Polska

PAP/kp