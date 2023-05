Tacy Polacy są; 91 proc. z nas szuka promocji

Rośnie pesymizm konsumentów; 91 proc. Polaków szuka tańszych miejsc do zakupów – wynika z badania „EY Future Consumer Index 2023”. 31 proc. ocenia swoją sytuację w porównaniu do stanu sprzed 3-4 miesięcy jako gorszą, co oznacza wzrost o 20 pp. w stosunku do poprzedniej edycji badania – dodano.

Zgodnie z badaniem firmy doradczej EY „EY Future Consumer Index 2023” 35 proc. Polaków pesymistycznie patrzy w przyszłość w perspektywie najbliższych trzech lat. 70 proc. z nich obawia się dalszego pogorszenia sytuacji ze względu na rosnące koszty życia, 56 proc. ma obawy dotyczące gospodarczych perspektyw kraju, a 48 proc. napiętej sytuacji międzynarodowej i konfliktów zbrojnych.

Na pytanie o aktualne odczucia dotyczącej swojej sytuacji w porównaniu do stanu sprzed 3-4 miesięcy, 60 proc. ocenia ją jako taką samą (spadek o 11 pp. w stosunku do badania z maja 2022 r.), 31 proc. jako gorszą (wzrost o 20 pp.), a 9 proc. jako lepszą (spadek o 19 pp.).

Jak zauważono, obawy konsumentów napędzają konkretne działania. Zaznaczono, że „91 proc. (badanych - PAP) szuka tańszych miejsc do zakupów”.

Ponad połowa respondentów (53 proc.) utrzymuje, że +kupują tylko to co niezbędne+ (wzrost z 29 proc. w poprzedniej edycji badania), a 45 proc. deklaruje, że +wydaje mniej na rzeczy mniej istotne+, a 67 proc. obawia się rosnących kosztów żywności, mediów i artykułów pierwszej potrzeby. W efekcie 90 proc. respondentów chce bardziej świadomie i ostrożnie podchodzić do wydatków w najbliższym czasie” – wynika z raportu.

Wśród obaw konsumentów wymieniono: przystępność cenowa artykułów pierwszej potrzeby (84 proc.), rosnące koszty żywności i podstawowych artykułów (67 proc.) i rosnące koszty mediów jak prąd, gaz, woda (67 proc.).

Największy potencjalny wpływ zmian zachowań zakupowych odczuć mogą firmy sprzedające odzież i obuwie oraz branża urody i kosmetyków, gdyż odpowiednio 43 proc. i 38 proc. konsumentów deklaruje, że będzie kupować mniej tego typu artykułów. Deklaracje istotnych oszczędności dotyczą także kategorii napojów alkoholowych i bezalkoholowych, gdzie odpowiednio 41 proc. i 37 proc. konsumentów deklaruje zmniejszenie wolumenów zakupów oraz elektronika, gdzie 17 proc. konsumentów deklaruje, że w ogóle zrezygnowało z zakupów” – ocenił cytowany w raporcie partner EY-Parthenon Grzegorz Przytuła.

Dodano, że tendencje te mogą utrwalić się w dłuższej perspektywie – 68 proc. konsumentów deklaruje, iż cena będzie głównym kryterium zakupów za trzy lata.

Szósta edycja polskiego badania EY Future Consumer Index została przeprowadzona w Polsce w marcu 2023 r. na próbie 1 tys. osób w wieku 18 – 65 lat.

pap, jb