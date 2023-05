Premier: odpowiedź na propozycję oszusta z PO jest krótka

„Moja odpowiedź na to, co zaproponował oszust z PO jest krótka” - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki odnosząc się do wywiadu, jakiego udzielił Telewizji Polskiej

Szef rządu opublikował wydruki również w mediach społecznościowych.

Moja odpowiedź na to, co zaproponował oszust z PO jest krótka. W programie Gość Wiadomości zaprezentowałem wydruki trzech głosowań Platformy Obywatelskiej w Sejmie Pierwsze ws. kwoty wolnej, kiedy była propozycja, aby ją podnieść – PO zagłosowała przeciw — napisał premier - Drugie ws. 500+ – kilka lat temu mieli okazję zagłosować „za”, ale nie głosowali za 500+ I trzecia, kiedy obniżaliśmy podatki, tutaj również wstrzymywali się od głosu albo głosowali przeciw.

Czytaj też: Premier: wiarygodność Tuska jest mniejsza niż zero

wPolityce/KG