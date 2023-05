Premier: Polka jest synonimem przedsiębiorczości

Dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości; udział kobiet na rynku pracy w ciągu kilku lat wzrósł z 55 proc. do ponad 60 proc., to wielki sukces - wskazywał w piątek w Kępnie premier Mateusz Morawiecki, podczas kongresu poświęconego przedsiębiorczości kobiet.

Szef rządu jest gościem specjalnym I Kongresu „Wielkopolska Sercem Europejskiej Przedsiębiorczości. Polka - Wyjątkowa Europejka”.

Bardzo wyraźnie widzę wokół, jak Polki biorą sprawy w swoje własne ręce, zajmują się najróżniejszymi rzeczami. Dla mnie Polka jest synonimem przedsiębiorczości - mówił premier do uczestników wydarzenia.

Morawiecki pogratulował wszystkim kobietom, które „na różnych odcinkach frontu zawodowego, domowego i godzenia work-life balance”, starają się zawsze „wypracować to, co najlepsze, najpiękniejsze, najważniejsze”.

Dzisiaj - jak mówił premier - „kobiety lepiej sobie radzą niż mężczyźni”, którzy „nie mogą nadążyć za kobietami”. „To jest chyba znak czasu” - stwierdził Morawiecki.

Wskazał, że potwierdzają to m.in. dane z rynku pracy.

Ile jest pań w zarządach spółek giełdowych? Cały czas za mało, to jest dzisiaj 24 proc., ale jeszcze 8-10 lat temu, to było 12 proc. Drogie panie, w takim tempie za 10 lat, to będzie prawie połowa, a przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to szybciej się stało. Tego wam życzę - jak najwięcej pań we wszystkich zarządach - powiedział szef rządu.

Zaznaczył, że kilku lat temu, kiedy rząd wprowadzał programy społeczne, można było usłyszeć, że doprowadzą one do spadku liczby kobiet pracujących. „Nic takiego się nie stało. Wzrósł udział kobiet na rynku pracy z 55-56 proc. kilka lat temu do ponad 60 proc. To wielki sukces” - podał Morawiecki.

Dodał, że na rynku pracy jest ponad 7,4 mln kobiet.

Mamy najwięcej ludzi pracujących w historii Polski - 17 mln i największy wskaźnik pracujących kobiet - podkreślił premier.

Czytaj także: Hands: W 2030 roku Polska może być bogatsza niż Wielka Brytania

Czytaj także: Chiny największym eksporterem samochodów na świecie

pap, jb