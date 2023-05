Orlen jak zwykle na dużym plusie

*PKN ORLEN zarobił w pierwszym kwartale 9,2 mld zł przy przychodach w wysokości 110 mld zł.

Po raz pierwszy Orlen podał dziś wyniki finansowe uwzględniając efekty ubiegłorocznej konsolidacji z Grupą Lotos i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Obie te firmy „zasiliły” zysk operacyjny Orlenu kwotą 8 mld zł, a w sumie wynik operacyjny koncernu wynosi na koniec marca 17,2 mld zł.

Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Konrad Włodarczyk wyjaśnił dziś na konferencji prasowej, że pozytywny wpływ otoczenia makroekonomicznego był widoczny zarówno w wynikach działalności rafinerii (wzrost sprzedaży o 26 proc.) koncernu jak i wydobyciu złóż. Poza tym korzystne wyniki spółka osiągnęła także w segmencie obrót gazem, sprzedaż oraz w części energetycznej. Natomiast negatywny wpływ na wyniki miał spadek popytu na surowce petrochemiczne. Dyrektor Włodarczyk w tym kontekście podkreślił znaczenia – dla wyników finansowych - dywersyfikacji działalności koncernu w efekcie konsolidacji.

PKN podejmował i nadal podejmuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza w związku z embargiem, nałożonym przez Unię Europejską zarówno na ropę rosyjską jak i paliwa z Rosji w ramach sankcji po jej agresji na Ukrainę. Szczególne obawy co do zaopatrzenia rynku dotyczyły zwłaszcza importu oleju napędowego, który jest niezbędny dla Polski. Orlen zapewnił sobie dostawy diesla z USA, Niemiec, Szwecji i Litwy i już w ubiegłym roku powołał spółkę celową, która może sprowadzać to paliwo z całego świata.

Koncern w tym roku zrezygnował także z importu ropy rosyjskiej. A głównym partnerem jest Saudi Aramco. Dyrektor Konrad Włodarczyk zapewnił dziś, że ropa saudyjska stanowi ok. 40 proc. przerabianej w rafineriach Orlenu. – To stabilna ropa i stabilny dostawca - zapewnił.

Koncern po przyłączeniu Lotosu i PGNiG zdecydował się na konsolidację wszystkich zagranicznych aktywów wydobywczych tych spółek. I eksploatacja własnych złóż pokrywa 45 proc. zapotrzebowania Polski na gaz. Konrad Włodarczyk wyjaśnił, że obecnie Orlen jest w pierwszej 10. największych firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Poza tym w koncern zapewnił sobie wieloletnie dodatkowe dostawy LNG z USA, dzięki umowie – zawartej w kwietniu - z koncernem Sempra. Także w tym roku do gazo portu w Świnoujściu zawinął pierwszy z zamówionych przez Orlen gazowców.

W oficjalnym opublikowanym dziś komunikacie Orlen poinformował, że realizuje także projekty „trwale zwiększające bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu”, a nakłady na ten cel wyniosą 36 mld zł. W wydanym dziś komunikacie Orlen poinformował również, że „inwestuje ponad pół miliarda złotych w terminal do obsługi jednostek morskich na Martwej Wiśle w Gdańsku, który już od 2025 roku umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw”.

Poza tym PKN Orlen zdecydował się na kosztowny program inwestycyjny w związku z przyjętą w lutym strategią. Do 2030 roku zamierza przeznaczyć na inwestycje w sumie ok. 320 mld zł, w tym ok. 40 proc., czyli 120 mld zł na projekty odnawialne, m.in. energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz zielony wodór.

Dyrektor Biura Strategii i Projektów Strategicznych Karol Wolf zapewnił dziś na konferencji, że koncern nie zakłada rewizji strategii inwestycyjnej. I to pomimo, ze warunki rynkowe w obecnym i kolejnych kwartałach roku nie będą zbyt sprzyjające. Dyrektor Karol Wolf wyjaśnił, że w ubiegłym roku wyniki finansowe koncernu były nadzwyczajne z powodu wyjątkowej sytuacji na rynku surowcowym. Ceny ropy i gazu a także paliw były wysokie. Przyjmując strategię i program inwestycyjny zarząd Orlenu zakładał, że nastąpi stabilizacja rynkowa.

Koncern poinformował dziś także, że „zwiększenie skali działalności połączonej Grupy oznacza także wyższe wpływy do budżetu państwa”. Jest największym płatnikiem podatków w Polsce, a w pierwszym kwartale była to kwota 16,5 mld zł.

Agnieszka Łakoma