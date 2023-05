Premier: Mamy jedną z najniższych luk płacowych w krajach OECD

Mamy jedną z najniższych luk płacowych pomiędzy kobietami a mężczyznami wśród krajów OECD - mówił premier Mateusz Morawiecki w Programie Pierwszym Polskiego Radia i Polskim Radiu 24. Nasza polityka kładła duży nacisk na tworzenie miejsc pracy dla kobiet - dodał.

Premier Morawiecki podczas rozmowy podkreślił, że zapowiedź zwiększenia świadczenia 500 plus do 800 zł jest konsekwentnie realizowana.

„Wkrótce ustawa, konsultacje, następnie wdrożenie ustawy, następnie te środki będą w budżecie zagwarantowane na kolejny rok. Wszystko to realizujemy po to też, żeby mamom było łatwiej” - mówił.

Jak dodał, „różne pięknoduchy z Warszawy czasami nie doceniają programów społecznych”.

„Ja się cieszę, że ani one nie doprowadziły do spadku liczby osób na rynku pracy, wręcz przeciwnie mamy rekordową liczbę osób na rynku pracy, a jednocześnie zmniejszyły pokłady biedy w Polsce” - powiedział.

Na uwagę, że eksperci PO twierdzili, że programy społeczne PiS miały zachęcać do odchodzenia z rynku pracy, Morawiecki wskazał, że polityka gospodarczo-społeczna rządu PiS kładła duży nacisk na tworzenie miejsc pracy, w tym dla kobiet oraz wyrównywanie szans dla kobiet na rynku pracy.

Jak dodał, w ciągu ostatnich 8-9 lat ta luka zmniejszyła się z ponad 7 proc. na 4,5 proc.

„Mamy zdecydowanie największy udział kobiet na rynku pracy, a w ogóle udział osób na rynku pracy po raz pierwszy w ostatnich latach również jest powyżej średniej unijnej; to jest ponad 70 proc., a średnia unijna to 68,3 proc.” - powiedział.

Jak ocenił, to pokazuje spójność polityki rządu.

Szef rządu odniósł się też do słów polityka PO Grzegorza Schetyny, który mówił, że PiS nie zrealizuje projektu dotyczącego 800 plus.

„My oczywiście realizujemy przedstawiany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego program bardzo konsekwentnie” - podkreślił wskazując, że ustawa dotycząca 800 plus będzie w tej kadencji Sejmu.

„Pan Grzegorz Schetyna i jego koledzy z PO zachowują się tym samym jak pokerzysta, który się spłukał ze wszystkich pieniędzy i zastawia swoje srebra rodowe, wykrzykuje wokół, że jest gotów postawić każdą pulę na stole nie mając żadnych pieniędzy. Mieli osiem lat na przeprowadzenie minimalnych chociaż programów społecznych, jednak ekipa neoliberałów okazała się ekipą darwinistów społecznych. Dzisiaj pouczeń to mogą udzielać, ale może swoim kolegom z jakichś innych jeszcze bardziej neoliberalnych systemów rządzenia” - skomentował.

Wskazywał też, że Sejm będzie głosował w piątek projekt dotyczący 14. emerytury, a projekt dotyczący opłat na autostradach został przyjęty przez rządu i trafił do Sejmu.

„To co obiecujemy, to konsekwentnie realizujemy. Nasz znak firmowy to sprawczość i wiarygodność” - podkreślił.