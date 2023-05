Zakup pierwszej nieruchomości bez PCC. Projekt w sejmie

W sejmie PiS złożyło poprawki dot. podatku PCC do projektu ustawy ws. likwidacji użytkowania wieczystego. Nabycie pierwszego mieszkania ma być zwolnione z podatku.

Pod koniec marca minister rozwoju Waldemar Buda zapowiedział likwidację podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego mieszkania (chodzi o rynek wtórny, bo na rynku pierwotnym podatku nie płaci się). Buda sprecyzował również wtedy rozwiązania, które miałyby ograniczyć hurtowe lub spekulacyjne zakupy mieszkań. Poinformował, że PCC wyniesie 6 proc. od szóstego mieszkania w jednej inwestycji.

Pierwsze mieszkanie ma być zwolnione z PCC

Obecnie podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) wynosi 2 proc. od przeniesienia praw własności. Dla osób, które mogą nabyć nieruchomość bez konieczności płacenia podatku, byłaby to znaczna oszczędność. Oznacza to, że jeśli cena mieszkania wynosi 500 tys. zł, kupujący musi liczyć się z dodatkowym wydatkiem w wysokości 10 tys. zł

Hurtowe kupowanie mieszkań

Jerzy Polaczek (PiS) prezentując stanowisko swojego klubu do projektu poinformował o zgłoszeniu poprawek. Jak mówił, chodzi o to, by zapobiec zjawisku pakietowego wykupowania mieszkań na rynku pierwotnym. Sprecyzował, że klub PiS proponuje rozwiązanie, by w ramach jednej nieruchomości (w jednym budynku lub kilku budynkach tworzonych na jednej nieruchomości gruntowej) przy jednorazowym nabyciu co najmniej sześciu mieszkań stawka PCC od szóstego i kolejnego lokalu wynosiła 6 proc.

pap, bezprawnik, jb