Bezpieczny kredyt 2 proc. coraz bliżej. Co to oznacza?

Zgodnie z zapowiedziami już na początku lipca ma wejść w życie rządowy program „Bezpieczny kredyt 2%” z dopłatą Państwa do rat kredytowych.

Już teraz Prezes Banku Pekao Leszek Skiba informuje, że bank robi wszystko aby wystartować z programem od początku lipca. Również bank PKO BP zapowiada wprowadzenie kredytu do oferty:

PKO BP od lipca przystąpi do rządowego programu mieszkaniowego. Chcemy być liderem na tym rynku, ponieważ jesteśmy najwięksi.”

Co oznacza wprowadzenie taniego kredytu dla rynku mieszkaniowego w Polsce?

Dla sprzedających może to oznaczać szybszą sprzedaż mieszkań po wyższych cenach gdyż z racji dużego zainteresowania programem „Bezpieczny kredyt” popyt na mieszkania wzrośnie.

Tę sytuację może tłumaczyć stosunkowo niewielka liczba mieszkań dostępnych obecnie w ofercie.

Według danych Unirepo, w kwietniu na rynku wtórnym w całej Polsce oferowanych było ok. 143 tys. mieszkań. Jest to najsłabszy wynik od sierpnia 2022 r. Natomiast w kwietniu na rynek pierwotny deweloperzy wprowadzili do oferty ok. 3 tyś. lokali

