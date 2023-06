Czy uczelnie wyższe potrzebują przywództwa?

Uczelnie wyższe, jak każda instytucja, potrzebują wizji… ale czy potrzebują też przywództwa? O tym mówił podczas kongresu Polska Wielki Projekt Piotr Czekierda, współzałożyciel Collegium Wratislaviense oraz Two Wings Intitiute.

Jak szkoły wyższe odpowiadają na oczekiwania gospodarki? Czy nadążają za tempem zmian?

Jak wskazał Czekierda:

Uniwersytety nie powinny być instytucjami rynku pracy czy dostarczycielami kadr, ale też powinny robić to co jest powołaniem uniwersytetu. I to rzeczywiście ulega zmianom.