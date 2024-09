Minister nauki: uszczelnimy system wizowy dla studentów

Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie z zagranicy przyjeżdżali do Polski studiować studenci przyjeżdżali na polskie uczelnie – powiedział minister nauki Dariusz Wieczorek. Zaznaczył jednak, że niedopuszczalne jest, gdy jakaś uczelnia ma więcej studentów zagranicznych niż polskich.

Szef resortu nauki podkreślił, że w kwestii wiz dla studentów z innych krajów doszło do nadużyć, dlatego system ich wydawania wymaga zmian. Zaznaczył, że kluczowe jest uszczelnienie systemu wizowego.

Będą limity studentów z zagranicy

„”Zostanie wprowadzony wymóg, że na polskiej uczelni – publicznej czy prywatnej – nie może być więcej studentów zagranicznych niż polskich, bo co do zasady polska uczelnia powinna kształcić polskich studentów i polską młodzież. Natomiast, nauczanie gości z zagranicy, to działalność dodatkowa” – zwrócił uwagę Wieczorek.

Tylko dla uczelni akademickich

Minister zapowiedział, że resort chce dać prawo do kształcenia zagranicznych studentów tylko uczelniom akademickim, a więc „mającym przynajmniej jeden kierunek w kategorii B+”. Zaznaczył, że takie rozwiązanie „daje prawie stuprocentową gwarancję, że mamy do czynienia z instytucją, która funkcjonuje normalnie”. Nie zdecydowano jeszcze czy prawo do kształcenia cudzoziemców będzie przysługiwać również państwowym uczelniom zawodowym.

W Polsce studiuje 102 tys. obcokrajowców

Według stanu na 31 grudnia 2023 roku, na wyższych uczelniach kształciło się w naszym kraju 1 245 200 osób. Najwięcej (285,5 tys.) w woj. mazowieckim, a najmniej (11,0 tys.) w Lubuskiem. Wśród najczęściej wybieranych grup kierunków były: biznes, administracja i prawo – łącznie uczyło się na nich 22,6 proc. wszystkich studiujących.

Jeśli chodzi o cudzoziemców, w roku akademickim 2022/2023 studiowało ich w Polsce ponad 102 tys. Ponad 48 tys. z tej liczby to Ukraińcy. Podium dopełniają Białorusini i Hindusi. 75 proc. wszystkich cudzoziemców, którzy kształcą się na naszych uczelniach, pochodzi z zaledwie 9 krajów.

Źródło: PAP

Oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Casus Rafako. Dlaczego Skarb Państwa topi spółkę?

Ta broń już nie bez zezwolenia - jest wniosek policji

Zaczęło się. Aż 4 tys. i 9 tys. do zwolnienia. PKP Cargo i Poczta Polska protestują

»» Rozmowa z red. Joanną Buczyńską o tym, co się stanie z cenami nieruchomości na terenach objętych powodzią? na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: