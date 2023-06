Czerwcowe turbodoładowanie dla oszczędności w PKO BP

PKO Bank Polski przygotował wyjątkową czerwcową ofertę dla każdego, kto chce zwiększyć zysk ze swoich oszczędności. Wpłacone w czerwcu środki na Konto Oszczędnościowe Plus będą oprocentowane przez 60 dni 6,5 pkt. procentowego wyżej ponad standardowe 2 procent czyli łącznie 8,5 proc. w stosunku rocznym. Oferta dotyczy środków do kwoty 100 tysięcy złotych

Bank od dawna prowadzi aktywną politykę depozytową, co widać chociażby w zmianach w ofercie na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Reagujemy w ten sposób na oczekiwania i potrzeby naszych klientów. Wczoraj do klientów trafiła oferta urodzinowa w IKO, a obecnie wychodzimy z propozycją atrakcyjnego oprocentowania na Koncie Oszczędnościowym Plus. Zapraszamy, zarówno dotychczasowych klientów, jak i te osoby, które dotąd nie korzystają jeszcze z naszych usług - mówi Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego nadzorujący Obszar Bankowości Detalicznej.

Promocyjne oprocentowanie obejmuje wpłaty nowych środków do wysokości 100 tys. zł i będzie oferowane do 29 czerwca br.

PKO Bank Polski oferuje atrakcyjne warunki także dla młodych klientów, którzy chcą oszczędzać na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym. Obecnie trwa promocja, w ramach której środki zgromadzone na tym koncie do kwoty 10 tys. zł są oprocentowane łącznie 8 proc. w skali roku. Oprocentowanie to składa się z podstawowej stopy 6 proc. do kwoty 10 tys. zł oraz dodatkowego bonusu w wysokości 2 proc. za systematyczne wpłaty od 20 zł do 1 000 zł oraz za brak wypłat przez kolejne 3 miesiące. Odsetki podstawowe są kapitalizowane co miesiąc, natomiast odsetki bonusowe są naliczane w okresach 3-miesięcznych.

W tegorocznej edycji konkursu Złoty Bankier PKO Bank Polski zdobył drugie miejsce w kategorii Konto dla Dziecka. Został wyróżniony za korzystną ofertę oszczędnościową skierowaną właśnie do młodych klientów.

Szczegółowe informacje o ofercie na stronie - KLIKNIJ