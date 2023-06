ORLEN sponsorem Polskiego Związku Koszykówki

PKN ORLEN przez następne trzy lata będzie strategicznym partnerem męskich i żeńskich reprezentacji Polski w koszykówce 5x5 oraz 3x3, a także sponsorem tytularnym najwyższych klas rozgrywkowych w kraju: ORLEN Basket Ligi Kobiet i Mężczyzn. Bardzo ważnym elementem nowej umowy pomiędzy ORLENEM i Polskim Związkiem Koszykówki będzie również wsparcie 16 reprezentacji juniorskich, młodzieżowych programów szkoleniowych oraz kadry koszykarzy na wózkach

ORLEN jest największym sponsorem sportu w Polsce, dlatego wśród licznych dyscyplin, które wspieramy, nie mogło zabraknąć koszykówki. To obecnie trzecia najchętniej uprawiana gra zespołowa w naszym kraju. Współpraca ORLENU z Polskim Związkiem Koszykówki przyniesie obu stronom wymierne korzyści. Dla nas to przede wszystkim możliwość dalszego wzmacniania rozpoznawalności marki ORLEN, dla Związku – wsparcie ze strony wiarygodnego i rzetelnego partnera. Jestem przekonany, że naszą współpracę docenią również kibice. W ramach podpisanej umowy koncern będzie wspierał m.in. kształcenie nowych kadr koszykarzy, co zaowocuje wzmocnieniem potencjału polskich drużyn także w rozgrywkach międzynarodowych – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Podpisanie umowy pomiędzy ORLENEM i Polskim Związkiem Koszykówki to efekt optymalizacji polityki sponsoringowej w ramach Grupy ORLEN po zakończeniu w ubiegłym roku budowy multienergetycznego koncernu. Wcześniej koszykówka przez lata była wspierana przez Energę z Grupy ORLEN i LOTOS. Obecnie to marka ORLEN będzie towarzyszyć koszykarzom i kibicom w czasie najważniejszych wydarzeń tej dyscypliny sportowej.

Koszykówka cieszy się w Polsce coraz większym zainteresowaniem, a jej atrakcyjność dodatkowo wzmocniły ubiegłoroczne sukcesy polskiej reprezentacji. Współpraca z Polskim Związkiem Koszykówki to dla nas gwarancja dotarcia do milionów kibiców, których liczebność z pewnością wzrośnie, m.in. dzięki Mistrzostwom Europy w 2025 roku, których Polska jest współgospodarzem. Budujemy silną markę w oparciu o silne sojusze, dlatego Polski Związek Koszykówki jest dla nas naturalnym partnerem – mówi Adam Burak, Członek Zarządu ds. Komunikacji i Marketingu.

Cieszymy się, że w tak dużym zakresie dołączamy do elitarnej rodziny sportowej wspieranej przez PKN ORLEN. To dla nas zaszczyt i powód do dumy, że kluczowy w naszej części Europy koncern multienergetyczny widzi potencjał w koszykówce i będzie ją wspierał w dalszym rozwoju. Jestem przekonany, że długofalowa współpraca pozwoli naszej dyscyplinie na osiągnięcie kolejnych sukcesów. To ważny dzień dla polskiej koszykówki – mówi Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.