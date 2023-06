Rząd: w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną dwa razy

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r. – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. W 2024 r. PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc. - dodała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Na dzisiejszej Radzie Ministrów przyjęliśmy propozycję podniesienia płacy minimalnej oraz założenia do projektu budżetu państwa na 2024 r.” – powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że patrząc na wyniki polskiej gospodarki w porównaniu do wyników innych krajów Europy, „nie mamy się czego wstydzić”.

Zbudowaliśmy solidne fundamenty pod mocny wzrost gospodarczy i założyliśmy przyrost wzrostu gospodarczego w przyszłym roku” – dodał premier.

Jak poinformowała na konferencji po RM minister finansów Magdalena Rzeczkowska, rząd w założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu przewiduje, że PKB wzrośnie do 3 proc., a inflacja średnioroczna spadnie do 6,6 proc.

Zgodnie z zapisami ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w przyszłym roku najniższe pensje wzrosną dwa razy.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do poziomu 4300 zł brutto. Rada Ministrów – do 15 czerwca – przedstawi Radzie Dialogu Społecznego propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

W 2024 r. wzrosłaby także minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia wynosiłaby 27,70 zł, a od 1 lipca – 28,10 zł.

Zgodnie z szacunkami liczba osób objętych podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3,6

PAP (autor: Marek Siudaj, Aneta Oksiuta)/gr