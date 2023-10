Nietypowa ankieta. Tak zachęcają do wyborów

FREENOW, superaplikacja mobilności miejskiej, zachęca swoich użytkowników do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych w Polsce w nietypowy sposób

Aby podkreślić wartość jaką jest wybór, platforma przygotowała dla użytkowników… “niewyborczą ankietę”, w której większość pytań ma tylko jedną opcję odpowiedzi. Dodatkowo, na ulicach Warszawy pojawiła się specjalnie oznakowana taksówka zachęcająca do udziału w wyborach, a ponadto 15 października FREENOW udostępni kod zniżkowy na dojazdy do lokali wyborczych w polskich miastach.

Jak wynika z ankiety FREENOW, przeprowadzonej wśród ponad 6 tysięcy użytkowników, aż 88% badanych weźmie udział w wyborach parlamentarnych w Polsce, które odbędą się 15 października 2023 roku. Co więcej, 91% ankietowanych odpowiedziało, że nie lubi, gdy ktoś za nich decyduje w ważnych kwestiach, a 93% uważa, że dobrze jest mieć wolność wyboru, To wyniki z jedynych pytań w badaniu FREENOW, które zawierały możliwość wyboru.

Pozostałe pytania nie były związane z wyborami parlamentarnymi, a skupiały się wokół kwestii mobilności miejskiej, pozostawiając respondentom tylko pozorny wybór, wskazujący na jeden rodzaj odpowiedzi. Wyniki tej części ankiety prezentują się następująco:

• 100% woli iść na piechotę, gdy mocno pada;

• 100% nie lubi korzystać z promocji i zniżek przesyłanych przez platformę FREENOW;

• 100% codziennie dojeżdża motorówką po Wiśle do miejsca pracy;

• 100% uważa powóz konny, zamawiany z aplikacji, jako najwygodniejszy sposób powrotu z większych zakupów spożywczych;

• 100% zawsze wybiera hulajnogę jako środek transportu wracając z lotniska z bagażem;

• 100% badanych w miejskiej codzienności najbardziej lubi korki i brak miejsc parkingowych.

Użytkownicy po serii nietypowych pytań otrzymali następujący komunikat: Dziękujemy za wzięcie udziału w… niewyborczej ankiecie FREENOW, której celem było podkreślenie wartości jaką jest możliwość wyboru. Dlatego zachęcamy Cię do korzystania z tego przywileju i nie oddawania go komuś innemu. Nie pozwól, by ktoś decydował za Ciebie 15 października i wybierz się na wybory. Twój głos się liczy!

W ankiecie FREENOW wzięło udział ponad 6 tysięcy użytkowników z 25 polskich miast, a uczestnictwo w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 46% kobiet, 49% mężczyzn i 2% osób niebinarnych z bazy użytkowników platformy. Spośród osób które wskazały, że nie planują iść do urn wyborczych (6% badanych), aż 77% uważa, że nie lubi gdy ktoś za nie decyduje, a 83% docenia posiadanie wolności wyboru.

We FREENOW stawiamy na takie wartości, jak wolność i inkluzywność. Dlatego chcemy wykorzystać nasz głos w promowaniu ważnej społecznie kwestii, jaką jest uczestnictwo w wyborach. Na co dzień dajemy naszym użytkownikom szeroki wybór środków transportu dostępnych w aplikacji (m.in. przejazdy taksówkami, e-hulajnogi, e-skutery), a w pracy nad naszym rozwojem zawsze bierzemy pod uwagę opinię naszych klientów. Tym razem jednak, aby podkreślić wartość jaką jest możliwość dokonywania samodzielnych wyborów, postanowiliśmy go pozbawić użytkowników biorących udział w „niewyborczej ankiecie”. Dodatkowo, wzmocniliśmy nasz przekaz, udostępniając taksówkę zachęcającą do wzięcia udziału w wyborach. Natomiast 15 października będzie obowiązywać kod zniżkowy na dojazdy do lokali wyborczych w 25 miastach, w których dostępne jest FREENOW - powiedziała Izabela Skonieczna, Head of Marketing FREENOW w Polsce.

FREENOW/KG