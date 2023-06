Dyrektor generalny Intela: Wrocław okazał się najlepszy

Firma Intel ogłosiła w piątek, że planuje zainwestować 4,6 mld dol. w swoim nowym zakładzie integracji i testowania półprzewodników w Miękinie koło Wrocławia

Planuje tam stworzyć 2000 miejsc pracy. Jak wskazała, dzięki inwestycji powstaną też tysiące powiązanych stanowisk u dostawców.

Dyrektor generalny Intela Pat Gelsinger poinformował PAP, że rozmowy w sprawie inwestycji amerykańskiej firmy w Polsce zaczęły się przed rokiem. „Spotkałem się z premierem Morawieckim na Światowym Forum Ekonomicznym i to rozpoczęło ten temat. Później było to kontynuowane przez zespoły z obu stron” – mówił. Jak zaznaczył, „ma premiera Morawieckiego w ulubionych kontaktach w telefonie”.

Pat Gelsinger podkreślił w rozmowie z PAP, że budowa fabryki w okolicach Wrocławia to „bardzo duży projekt”. „Zakład testowania i montażu półprzewodników, który tu stworzymy, ma sprostać potrzebom własnym Intela i klientów globalnych” – wskazał. Zapewnił, że firma zamierza go „rozwijać jak najlepiej”. „Chcemy skupić się na nim” - dodał.

Jak poinformował dyrektor generalny Intela, jednym z głównych celów polskiej inwestycji jest to, aby Europa mogła korzystać z produktów, które powstają na Starym Kontynencie. „Badaliśmy różne lokalizacje w Europie, kilka z nich znajdowało się w Polsce” – powiedział Gelsinger.

Wskazał, że wybierając lokalizację dla tej inwestycji w Europie, firma brała pod uwagę wiele czynników. „To infrastruktura drogowa, koszty płac, baza talentów czy infrastruktura energetyczna” – wymienił dyrektor. Jak mówił, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, to w Europie Wrocław okazał się najlepszy.

Zapewnił, że Intel planuje być w Polsce obecny przez lata.

Intel, z siedzibą w Santa Clara w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej w USA, to - założony w 1968 r. -koncern z branży nowych technologii. Jest jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Amerykańska firma, notowana na giełdzie NASDAQ, wytwarza m.in. procesory do komputerów osobistych, a także rozwiązania informatyczne i sprzętowe na potrzeby centrów danych, sztucznej inteligencji oraz pojazdów autonomicznych. W UE zatrudnia ok. 10 tys. pracowników, a na całym świecie ponad 120 tys.

Czytaj też: Intel zbuduje fabrykę za 20 mld zł. Premier Morawiecki: To największa inwestycja greenfield w Polsce

Czytaj też: https://wgospodarce.pl/informacje/129189-inwestycja-intela-to-oni-beda-odpowiedzialni-za-przygotowanie

PAP/KG