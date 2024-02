Czarne chmury nad fabryką Intela

Już w pierwszym kwartale bieżącego roku miała ruszyć budowa potężnej fabryki półprzewodników koncernu Intel pod Wrocławiem. Tymczasem wydaje się, że projekt z miejsca łapie opóźnienie. Rząd Donalda Tuska dotąd nie wysłał notyfikacji o pomocy publicznej do Brukseli. Oficjalnie chce nakłonić inwestora do większych nakładów na naukę. W rezultacie jednak wielkie przedsięwzięcie buksuje w miejscu.

Ściągnięcie do Miękini pod Wrocławiem inwestycji Intela – Zakładu Integracji i Testowania Półprzewodników – było jednym z flagowych projektów rządu Mateusza Morawieckiego. To największa bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce. Jak Intel szacował w czerwcu 2023 r., ma być warta ok. 20 mld zł. Ta fabryka ma nas włączyć w światowy obieg technologiczny – donosi w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jeszcze trzy miesiące temu kierownictwo Intela w Polsce nieoficjalnie mówiło, że inwestycja może ruszyć nawet w I kw. 2024 r. Teraz wydaje się to zupełnie nierealne - ostrzega dziennik.

»» Więcej o projektowanej fabryce Intela czytaj tutaj:

Intel zbuduje fabrykę za 20 mld zł. Premier Morawiecki: To największa inwestycja greenfield w Polsce

Absolutny rekord bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Rząd zakłada blokadę rozwojową?

Do obstrukcyjnego działania rządu Donalda Tuska w zakresie realizacji dużych inwestycji krytycznie odnieśli się w mediach społecznościowych politycy Zjednoczonej Prawicy, stwierdzając, że realne ryzyko blokady rozwoju infrastrukturalnego i gospodarczego Polski.

CPK - źle Elektrownia jądrowa - źle Spławne polskie rzeki i rozbudowa portów - źle A teraz nawet największa fabryka Intela w Polsce też źle – pisze na platformie X Piotr Müller, były rzecznik rządu.

_Polityczna zemsta w wykonaniu obecnej władzy nie może nigdy przesłaniać strategicznych interesów naszego państwa! - alarmuje były premier Mateusz Morawiecki

Morawiecki: łańcuch skrajnie szkodliwych decyzji

»» Więcej o problemach z fabryką Intela czytaj na portalu wPolityce.pl: w publikacji Wielka inwestycja Intela pod Wrocławiem zagrożona z powodu Tuska? Kaleta: Intel równolegle buduje nawet większy zakład w Niemczech

Oprac. Sek

»» O bieżących wydarzeniach gospodarczych i politycznych czytaj też tutaj:

Kolejna fatalna dla Polaków decyzja rządu Tuska

A jednak! Rząd Tuska będzie renegocjował warunki KPO

Nadchodzi ustawa wiatrakowa. Minister podała termin

Zwrot na rynku samochodów!

Korea: szybka ścieżka dla polskich kontraktów zbrojeniowych!