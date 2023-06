Brak zerowej stawki vat na żywność podbiłoby inflację o 0,8 pkt. proc.

Nieprzedłużenie działania 0-proc. stawki VAT na żywność podbiłoby inflację CPI o ok. 0,8 pkt. proc. – powiedział Kamil Łuczkowski, ekonomista Banku Pekao. Mogłoby się to odbić także na inflacji bazowej.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd przedłuży obowiązywanie zerowej stawki VAT na żywność do końca 2023 r. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, stawka 0 proc. na żywność obowiązuje do końca czerwca.

„Powrót do wyższych stawek VAT przełożyłby się w sposób natychmiastowy na ceny żywności. Szacowaliśmy, że spowodowałoby to wzrost inflacji CPI o ok. 0,8 pkt. proc.” – powiedział ekonomista Banku Pekao.