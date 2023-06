Innowacje i wizja na przyszłość. Wprowadzenie do oferty TME

W dzisiejszych czasach, gdy technologia ewoluuje w zawrotnym tempie, kluczową rolę odgrywają firmy, które są w stanie dostarczać zaawansowane i wszechstronne rozwiązania na rynku elektronicznym. Jedną z takich firm, która zasługuje na szczególną uwagę, jest Transfer Multisort Elektronik, znana również jako TME

Wprowadzenie do TME

TME to firma z siedzibą w Polsce, która od ponad 30 lat dostarcza szeroki asortyment komponentów elektronicznych i technicznych na światową skalę. Założona w 1990 roku, TME rozpoczęła działalność jako mała firma zajmująca się sprzedażą komponentów elektronicznych. Dziś jest jednym z liderów w branży, obsługując klientów w ponad 150 krajach.

Szeroki asortyment produktów

Asortyment produktów oferowanych przez TME jest imponujący. Firma oferuje ponad 300 tysięcy produktów od ponad 950 producentów. Wśród nich znajdują się układy scalone, kondensatory, złącza, przekaźniki, elementy mechaniczne, narzędzia, automatyka przemysłowa i wiele innych. To, co wyróżnia TME, to nie tylko szeroki wybór, ale także wysoka jakość oferowanych produktów oraz stałe poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Innowacje w TME

TME aktywnie inwestuje w rozwój technologiczny. Firma współpracuje z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami w celu identyfikacji i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań na rynek. Oferuje również wsparcie dla start-upów i inicjatyw badawczych, promując w ten sposób rozwój nowych technologii i innowacji w branży.

Wizja na przyszłość

Wizja TME na przyszłość jest jasna: dąży do bycia globalnym liderem w dostarczaniu zaawansowanych komponentów elektronicznych i technicznych, jednocześnie promując zrównoważony rozwój. TME planuje dalsze inwestycje w technologie i rozwiązania, które pomogą kształtować przyszłość przemysłu elektronicznego.

Inwestycje w logistykę

Transfer Multisort Elektronik (TME) jest znany z szybkiej wysyłki swoich produktów. Ta sprawność wynika z rozbudowanej infrastruktury logistycznej firmy. W Łodzi, znajduje się centrum wysyłkowo-magazynowe TME o powierzchni 18 800 m². Magazyn jest wyposażony w 210 000 lokalizacji półkowych, 251 000 lokalizacji na układnicy pojemników w magazynie wysokiego składowania oraz 12 000 lokalizacji paletowych. Układnice pojemnikowe mają wysokość 23 metrów i obsługują 251 tysięcy kontenerów, z wydajnością 150 wydań na godzinę na każdej z układnic. Dzięki tej imponującej infrastrukturze logistycznej, większość artykułów w ofercie TME jest dostępna od razu, a firma wysyła 5000 paczek dziennie do klientów w 150 krajach na całym świecie.

Jednak to nie koniec inwestycji TME w centra logistyczne. W 2019 roku firma rozpoczęła budowę nowego centrum logistycznego w Rzgowie. Centrum to rozpoczęło działalność w 2021 roku i obecnie ma ponad 21 000 m² powierzchni. To dopiero pierwszy etap tej inwestycji, a docelowo powierzchnia zabudowy hali może osiągnąć 54 000 m². Wykorzystanie autorskich rozwiązań technologicznych, takich jak automatyczny sorter, roboty wydające i pakujące, pozwala na automatyzację wielu procesów aż w 60%. Dzięki temu centrum ma możliwość podwojenia liczby wysyłanych paczek do 10 000 dziennie, co pozwoli TME sprostać rosnącym potrzebom klientów na całym świecie.

Skupienie na Kliencie

Wszystkie działania TME są ukierunkowane na zadowolenie klienta. Firma oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne, a także szybką i niezawodną dostawę. Klienci TME mogą liczyć na indywidualne podejście oraz wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Podsumowanie

TransferMultisort Elektronik to firma, która z powodzeniem łączy w sobie innowacyjność z solidnym doświadczeniem w branży elektronicznej. Jej imponujący asortyment produktów, zaangażowanie w rozwój technologiczny i skupienie na zadowoleniu klienta uczyniły ją jednym z kluczowych graczy na globalnym rynku komponentów elektronicznych.

W miarę jak świat zmierza ku coraz bardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniom, TME jest doskonale przygotowana, aby sprostać tym wyzwaniom i odgrywać ważną rolę w kształtowaniu przyszłości przemysłu. Jej zaangażowanie w innowacje, współpracę z instytucjami badawczymi i wsparcie dla młodych przedsiębiorstw pokazują, że TME nie tylko dostarcza produkty, ale również aktywnie uczestniczy w kreowaniu przyszłości technologii.

W erze cyfryzacji i automatyzacji, TME pozostaje na czele, dostarczając klientom zaawansowane rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale także zrównoważone. Dzięki globalnemu zasięgowi i ciągłemu dążeniu do doskonałości, TME jest gotowa, aby nadal być mocnym partnerem dla inżynierów, producentów i innowatorów na całym świecie. W miarę jak kontynuujemy podróż przez XXI wiek, warto obserwować, jak TME nadal ewoluuje i przyczynia się do postępu technologicznego, który kształtuje nasz świat.