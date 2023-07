Soboń: Nie spodziewam się żadnych ruchów na posiedzeniu RPP

Na lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej nie spodziewam się żadnych ruchów - powiedział w środę Artur Soboń, wiceminister finansów, zapytany w PR24, czy Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

Soboń został zapytany, czy nadszedł czas na obniżenie stóp procentowych przez RPP i czy na lipcowym posiedzeniu może to nastąpić.

„Nie spodziewam się, aby to był ten czas, (…) żeby to było to posiedzenie Rady. Rada ma tutaj swój plan” - powiedział Soboń.