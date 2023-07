Unijna polityka klimatyczna czyli „ćwiczenie z hipokryzji”

Szef największej hiszpańskiej firmy paliwowo-energetycznej odważył się skrytykować politykę ochrony klimatu Unii Europejskiej, wskazując m.in. na hipokryzję, sprzeczności i utratę konkurencyjności przemysłu z powodu zbyt drogiej energii.

Podczas debaty zorganizowanej przez gazetę „El Correo” prezes koncernu Repsol Josu Jon Imáz wskazał na problemy, o których mówi także wielu ekspertów analizujących założenia polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Wygłoszone przez niego opinie są szczególnie istotne zwłaszcza obecnie, gdy Bruksela naciska na poszczególne kraje - a w związku z tym i na biznes – by przyśpieszyć „zieloną rewolucję”.

Koncern Repsol przez dekady był kojarzony przede wszystkim z sektorem naftowo-gazowym i nadal prowadzi działalność w tym zakresie, a jego aktywa wydobywcze szacowane są na blisko 20 mld dolarów. Prezes mówił w tym kontekście o prawnym zakazie poszukiwań i wydobycia w Hiszpanii podczas gdy i tak kraj musi importować potrzebny gaz skroplony, m.in. z USA.

Jego zdaniem Europa zapomniała tym, że „energia musi być konkurencyjna, przystępna cenowo”, na którą mogą sobie pozwolić rodziny oraz przemysł, aby móc konkurować na rynkach międzynarodowych.

Wyposażyliśmy się w kosztowny system energetyczny w imię zrównoważonego rozwoju i okazuje się, że tracimy konkurencyjność i zatrudnienie w przemyśle z powodu wysokich cen energii. W wielu przypadkach jest to fałszywy zrównoważony rozwój, ponieważ ten przemysł, który wyrzucamy z Europy z powodu wysokich cen, trafia do Chin lub do krajów trzecich, gdzie emituje więcej CO2, a następnie wprowadzamy wszystkie te produkty z powrotem do Europy – mówił Josu Jon Imáz.