Analitycy: Bilans płatniczy za maj zaskoczył pozytywnie

Dane bilansu płatniczego za maj generalnie zaskoczyły pozytywnie. Nadwyżka na rachunku obrotów bieżących wzrosła do 1,4 mld euro w porównaniu z 0,5 mld euro w kwietniu i była wyraźnie wyższa od konsensusu i prognozy ING (0,6 mld euro) - wskazano w komentarzu banku ING BSK po piątkowych danych NBP.

Ekonomiści z ING Banku Śląskiego szacują, że w ujęciu 12-miesięcznym saldo obrotów bieżących poprawiło się do -0,3 proc. PKB w maju z -0,7 proc. PKB w kwietniu. Jednocześnie nadwyżka w handlu towarami w maju (1,1 mld euro) była wyraźnie wyższa niż w kwietniu (0,3 mld euro) i w ujęciu 12-miesięcznym poprawiła się z do -1,2 proc. PKB z -1,6 proc. PKB w poprzednim miesiącu.

Według ekonomistów dane o obrotach towarowych sugerują, że sprzedaż eksportowa ratuje wzrost gospodarczy w drugim kwartale tego roku przy słabym popycie krajowym. Odbywa się to pomimo stagnacji w strefie euro i gospodarce Niemiec, która w drugim kwartale 2023 r. może odnotować trzeci z rzędu kwartalny spadek PKB, co ostatnio zdarzyło się w czasie kryzysu finansowego 2008-09. Zgodnie z danymi GUS o obrotach towarowych, do strefy euro trafiło dotychczas w tym roku 60 proc. polskiego eksportu, z czego prawie połowa do Niemiec.