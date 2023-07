Ten alkohol będzie tańszy od października

Od października 2023 roku ma zostać zniesiony podatek pośredni na alkohole wytwarzane z jabłek i gruszek. To może spowodować, że ceny cydru i perry spadną nawet o 10 proc. Dla przykładu cydr, który obecnie kosztuje ok. 14,50 zł za 0,75 litra będzie kosztował ok. 13 zł.

Planowana od jesieni obniżka cen wynika ze zmian w Ustawie o podatku akcyzowym. Obecnie od każdego hektolitra cydru i perry, w których zawartość alkoholu nie przekracza 5 proc., trzeba zapłacić 97 zł. Od jesieni taka opłata zniknie. Jednocześnie zniesienie akcyzy pozwoli producentom cydru i perry na zrezygnowanie z banderolowania butelek

Jak podkreślają autorzy projektu ustawy:

Zmiana ta jest istotna szczególnie dla najmniejszych producentów tych wyrobów. Zniesienie banderol dla takich wyrobów przyczyni się również do zbliżenia rozwiązań prawnych w stosunku do produktów substytucyjnych - tj. piw oraz mieszanin piwa z napojami bezalkoholowymi

Według danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Polska jest największym producentem jabłek w Europie. W zeszłym roku krajowe zbiory przekroczyły 4 mln ton.

Jak przewiduje projekt ustawy, zniesienie akcyzy pozwoli zwiększyć produkcję cydru poprzez zagospodarowanie 70-90 tys. ton jabłek pochodzących z naszych polskich sadów.

Czytaj też: Startup e-commerce zastąpi 90% pracowników

biznesinteria, jb