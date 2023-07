Duży spadek produkcji energii elektrycznej

Wielkość produkcji energii elektrycznej w czerwcu 2023 r. wyniosła 11 811 GWh i w ujęciu rocznym spadła o 13,15 proc. – wynika z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W tym samym okresie rok temu było to 13 600 GWh. Natomiast Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło w opisywanym miesiącu tego roku 12 704 GWh. Udział elektrowni opartych na węglu kamiennym w krajowej produkcji wyniósł w czerwcu tego roku 44,07 proc.

Elektrownie wiatrowe wyprodukowały w czerwcu 829 GWh czyli o 7,78 proc. mniej niż rok wcześniej (899 GWh). Wielkość produkcji innych elektrowni opartych na źródłach odnawialnych wyniosła w minionym miesiącu 1 869 GWh i była wyższa o 40,33 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem rok wcześniej (1 332 GWh).

Elektrownie produkujące energię elektryczną z węgla kamiennego wyprodukowały w czerwcu 2023 roku 5 205 GWh energii i było to o 20,63 proc. mniej niż rok wcześniej, kiedy to wielkość produkcji wyniosła 6 558 GWh. Produkujące energię elektryczną z węgla brunatnego zanotowały spadek produkcji o 27,86 proc. do 2 705 GWh (rok wcześniej 3 750 GWh).

Produkcja energii elektrycznej (GWh) / autor: dane PSE

Narastająco od stycznia do końca czerwca wielkość produkcji energii elektrycznej zmniejszyła się o 9,36 proc. do 80 771 GWh, dla porównania w analogicznym okresie rok temu wynosiła 89 117 GWh.

Krajowe zużycie energii elektrycznej wyniosło w czerwcu tego roku 12 704 GWh i było niższe w ujęciu rocznym o 6,55 proc. (rok temu wyniosło 13 595 GWh). W okresie od stycznia do końca czerwca tego roku wielkość krajowego zużycia energii elektrycznej spadła o 4,91 proc. do 83 118 GWh (rok temu było to 87 409 GWh.)

Krajowe zużycie energii elektrycznej (GWh) / autor: dane PSE

Czytaj także: W czerwcu zaiskrzyło na rynku obligacji detalicznych

rb