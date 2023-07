Ataki na Lasy Państwowe: ekoterroryści w służbie dezinformacji i destrukcji

Polskie lasy pozostają wciąż w realnym niebezpieczeństwie, jakim jest eskalacja ataków ekoterrorystów i nieuczciwej retoryki Unii Europejskiej oraz opozycji. Spiskujący przeciwko Lasom Państwowym agresywni aktywiści, dążący do osiągnięcia własnych celów, podkopują nie tylko polskie dobra narodowe, ale także rzeczywistość i zaufanie społeczne. Ostatnie incydenty, takie jak blokowanie legalnych prac leśnych, niszczenie mienia publicznego i rozprzestrzenianie dezinformacji, ujawniają groźną działalność ekoterrorystów

13 lipca 2023 roku w Makowej na Podkarpaciu zakończyła się kolejna hucpa ekoaktywistów. Na obrzeżach wymyślonej Puszczy Karpackiej i projektowanego – przez samych siebie – parku narodowego urządzili „punkt informacji turystycznej”. Jako siedziba tej fikcyjnej instytucji służył zdezelowany, obskurny barakowóz. Prowizoryczna buda została usunięta.

Barakowóz został wwieziony na teren nieruchomości nocą, w listopadzie 2021 roku, bez zgody i wiedzy leśników. Obiekt ten prawdopodobnie był wykorzystywany przez aktywistów Inicjatywy Dzikie Karpaty, którzy wielokrotnie odmawiali wskazania właściciela lub inwestora budynku.

Nadzór budowlany nie mógł dłużej tolerować takiej sytuacji. Do usunięcia tej ekoterrorystycznej samowoli budowlanej doszło w symbolicznym dniu, we środę po ogólnopolskich obchodach Dnia Leśnika – zwraca uwagę dyrektor Kubica.

Formalnie decyzja PINB o obowiązku rozbiórki wynikała z braku ustalenia właściciela lub inwestora barakowozu. To działanie było konieczne w celu przywrócenia stanu zgodnego z prawem na terenie leśnym.

Makowa, gdzie organizacje o lewackim zabarwieniu ustawiły swoją bazę leży raptem 5 km od granicy z Ukrainą.

Rzecznik dodaje, że usunięcie samowoli budowlanej nie miało na celu tłumienia protestu czy ograniczenia wolności wyrażania opinii. Było odpowiedzią na bezprawne działania, które mogą wpływać negatywnie na ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Leśnicy w pełni respektują prawo do protestu i wyrażania opinii, ale równocześnie zwracają uwagę, że działania te powinny odbywać się w pełnym poszanowaniu prawa i bez naruszania przepisów.

Sprawa ma jeszcze drugie dno.

W trakcie wykonywania czynności służbowych przez policję, w barakowozie znaleziono substancje, które wyglądały na zabronione. W związku z tym cztery osoby zostały doprowadzone na komendę gdzie, są przeprowadzono czynności dochodzeniowo-śledcze – informuje Gzowski. – Policja na razie nie potwierdziła, co to za substancje, ale narkotyki w takich ekoobozowiskach to standard. I nie ma się co dziwić, że osoby w stanie upojenia wymyślają a to jakieś puszcze, a to parki narodowe.