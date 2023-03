Fakty i mity o Lasach Państwowych

Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o powierzchnię lasów

Obecnie wynosi ona ponad 9,2 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, ogromną większością - 77 proc. zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Polska organizacja zarządzająca lasami należącymi do Skarbu Państwa jest największa w całej Unii Europejskiej. Wokół Lasów Państwowych narosło wiele mitów. Oto kilka z nich.*

Trwa masowa wycinka polskich lasów - FAŁSZ

W rzeczywistości:

• pozyskiwanie drewna w ostatnich latach znacząco się zmniejszyło. Oto dane Głównego Urzędu Statystycznego (pozyskanie drewna):

2018 r. – 45,59 mln m3

2019 r. – 42,36 mln m3

2020 r. – 39,67 mln m3 (to 13 proc. mniej niż w 2018 r.)

• nadleśnictwa pozyskują drewno zgodnie z planem zatwierdzanym raz na 10 lat przez ministerstwo środowiska. Nie mogą go zmienić, niezależnie od cen i popytu na drewno

• leśnicy pozyskują tylko 3/4 tego, co w ciągu roku urośnie, reszta rok w rok zwiększa zasoby leśne. Oto dane Głównego Urzędu Statystycznego (powierzchnia lasów):

1990 r. - 8,69 mln ha

2021 r. - 9,46 mln ha

• zasoby drewna w Polsce są ponad dwukrotnie większe niż pół wieku temu. Wynoszą 2,5 mld m3, co daje nam piąte miejsce w całej Europie

Leśnicy sprzedają polskie drewno do Chin - FAŁSZ

W rzeczywistości:

• Lasy Państwowe nie eksportują drewna

• sprzedają 70 proc. drewna stałym od lat kontrahentom. 30 procent na aukcjach

• leśnicy nie mają wpływu na to, co się potem dzieje ze sprzedanym drewnem. Jest wolność gospodarcza i każda firma może sprzedać takie drewno za granicę

• Polska jest krajem tranzytowym dla zagranicznego drewna. Takie drewno przejeżdża tirami lub pociągami przez nasz kraj, m.in. do portów nad Bałtykiem, skąd jest wysyłane np. do Chin. To nie są polskie drzewa

Leśnicy specjalnie podnoszą ceny drewna i zarabiają krocie - FAŁSZ

W rzeczywistości:

• system sprzedaży drewna w Polsce jest taki sam od 13 lat. Polega na sprzedaży głównie stałym kontrahentom, po niezmiennych cenach, regulowanych raz na rok

• leśnicy nie mają wpływu ani nie ponoszą odpowiedzialności za działania prywatnych firm, które windują ceny drewna i produktów drewnianych w sklepach

• przykład: cena drewna, z którego robi się płyty OSB, wzrosła w 2022 roku tylko 3 proc., tymczasem cena płyty OSB w sklepie wzrosła już o 1000 proc.

Lasy Państwowe wprowadzają opłaty za wstęp do lasu - FAŁSZ

W rzeczywistości:

• nieodpłatny i powszechny wstęp do lasów gwarantują ustawy, leśnicy nie mogą ich naruszać

• w związku z organizacją dużych, masowych imprez komercyjnych nadleśnictwa ponoszą dodatkowe koszty i incydentalnie muszą rekompensować je niewielką opłatą od organizatorów

• opłaty za wstęp pobierają jedynie parki narodowe

Polskie lasy pomagają w walce z ociepleniem klimatu - PRAWDA

• drzewa to naturalne „pochłaniacze” dwutlenku

węgla, który jest odpowiedzialny za wzrost średniej temperatury

• hektar lasu pochłania od kilku do kilkunastu ton CO2 rocznie

• drzewa pochłaniają dwutlenek węgla w fazie rozwoju, najwięcej magazynują drzewostany w średnim wieku. Drzewa stare, obumierające lub rosnące zbyt gęsto przestają magazynować CO2, a zaczynają go emitować do atmosfery. Np. Puszcza Białowieska emituje więcej CO2 niż go pochłania

• aby jak najlepiej wykorzystać polskie lasy do walki z ociepleniem klimatu, Lasy Państwowe powołały Leśne Gospodarstwa Węglowe, które pod kierunkiem naukowców wprowadzają w lasach projekty zwiększające pochłanianie CO2 i zmniejszające uwalnianie gazów cieplarnianych do atmosfery