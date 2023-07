Premier: konsekwentnie budujemy polskie państwo dobrobytu

Od 2015 r. konsekwentnie budujemy nad Wisłą polskie państwo dobrobytu, państwo dumne ze swojej historii, państwo, którego obywatele mogą być dumni ze swojej przeszłości - powiedział premier Mateusz Morawiecki w poniedziałkowym odcinku swojego podcastu

Premier w podcaście zatytułowanym „O 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego” powiedział: „Od 2015 roku konsekwentnie budujemy nad Wisłą polskie państwo dobrobytu, państwo dumne ze swojej historii, państwo, którego obywatele mogą być dumni ze swojej przeszłości. Polskę dla wszystkich, dla której będziemy gotowi na wszystko”.

Wskazał, że „ostatnie lata pokazały, że świat znalazł się na geopolitycznym zakręcie”.

Ba naszych oczach tworzy się nowy porządek międzynarodowy - silna Polska może być jednym z jego gwarantów. Szansa, przed którą postawiła nas historia, może nie powtórzyć się przez dekady, a nawet przez wieki. Dlatego, gdy przyjdzie na to czas, nie możemy okazać się zbyt mali, by odbudować wielką Polskę - zaznaczył premier Morawiecki.

Dodał, że „już dziś Polska nas do tego wzywa, do tego zobowiązują nas bohaterowie, którzy na przestrzeni wieków walczyli o niepodległość Polski z bronią w ręku, swoim piórem, swoją wytrwałością, swoją pracą”.

I chociaż rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypada tylko raz w roku, to każdego dnia, musimy dbać o to, by wywiązywać się z tego obowiązku pamięci, obowiązku poszukiwania prawdy i walki o wolność. To przesłanie, z którym chciałbym zostawić w tym tygodniu każdego z państwa - powiedział na zakończenie premier.