NASK ostrzega! Chcą przejąć konto na Facebooku

NASK ostrzegła w środę przed oszustami wyłudzającymi dane logowania do portalu Facebook. Celem ataku jest przejęcie konta w serwisie społecznościowym, które może zostać następnie wykorzystane np. do wyłudzenia pieniędzy od znajomych ofiary.

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa poinformowała w środę, że zespół CERT Polska (Computer Emergency Response Team) obserwuje działania przestępców, których celem jest wyłudzenie loginów i haseł do portalu Facebook.

Jak poinformowała NASK, scenariusz działania oszustów zaczyna się od umieszczenia na Facebooku ogłoszenia sprzedaży przedmiotu. Jeśli użytkownik portalu wyrazi zainteresowanie zakupem, oszuści kontaktują się z nim poprzez wiadomość prywatną.

Przesyłają potencjalnej ofierze link do strony, na której rzekomo znajduje się więcej informacji o sprzedawanym produkcie. W rzeczywistości jest to fałszywy panel logowania do serwisu Facebook, służący do wyłudzenia danych dostępowych ofiary - poinformowała NASK.