Koalicyjna awantura o kredyt 0 proc. na całego!

Szanse na kredyt 0 proc. radykalnie spadają, jeśli nie poprze go Polska 2050 - powiedział minister finansów Andrzej Domański na antenie Radia Zet w poniedziałek. Dodał, że prace nad projektem wciąż trwają.

„Jak Szymon Hołownia stwierdzi, że jego partia nie poprze kredytu 0 proc., to szanse, że ten projekt uda się wdrożyć radykalnie spadają” - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Dodał, że „kredyt 0 proc. jest to projekt ministerstwa rozwoju, wciąż trwają nad nim prace i najpewniej będzie on realizowany”.