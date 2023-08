Groty dla SG: Trwa dozbrajanie polskiej granicy!

Polska granica z Białorusią będzie jak granica USA-Meksyk? Ku temu najwyraźniej zmierzamy!

Granica amerykańsko-meksykańska należy do najpilniej strzeżonych granic globu. Problem na styku tamtych dwóch państw to nie tylko migracja z Ameryki Płd ale też przerzut broni i narkotyków, pilnie prowadzony przez groźne kartele. Z tej przyczyny Stany Zjednoczone od lat ostro wzmacniają swoją Straż Graniczną (Border Patrol), zaś jej funkcjonariusze przypominają raczej żołnierzy niż policjantów.

Wszystko wskazuje, że eskalacja napięcia z Białorusią ma prowadzić do podobnych rozwiązań.

Jak wskazuje ekspertka ds. bezpieczeństwa InfoSecurity24 Marta Rachwalska, działania wzmacniające naszą Straż Graniczną prowadzone są od 2021 roku i wywołanego przez Białoruś kryzysu migracyjnego. Do SG skierowano więcej sprzętu, ludzi i funduszy, zwiększono też liczbę etatów o 750.

CZYTAJ TEŻ:

Sprzęt na wojnę: Oto uzbrojenie Grupy Wagnera!

Tarcia dyplomatyczne: Polska postawi Ukrainie warunki?

Z kolei w 2022 roku wypracowano wdrażanie koncepcji dozbrajania placówek:

Jak tłumaczyło na początku lipca br. w Sejmie kierownictwo formacji, a dokładnie gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej, zakłada ona przede wszystkim doposażenie placówek granicznych „w broń maszynową i w broń długą” (ale również sprzęt techniki specjalnej, taki jak kamizelki kuloodporne i hełmy). Dotychczas bowiem funkcjonariusze realizujący zadania w ochronie granicy (nie dotyczy to oczywiście Wydziałów Zabezpieczenia Działań czy Zespołów Interwencji Specjalnych) mieli przy sobie jedynie broń krótką. „Od roku ubiegłego patrole są również wyposażone właśnie w tego rodzaju uzbrojenie”

Do mundurowych trafić mają karabinki MSBS Grot. 700 zakupiono już w 2022 roku, zaś obecnie złozone jest zamówienie na kolejnych 240 kompletów. To sporo, jednak do pełnego nasycenia SG Grotami jeszcze „trochę” brakuje. Co istotne, broń trafiła też do nadgranicznych specjalsów, a planowane są kolejne zamówienia.

To oznacza, że rząd szykuje się na mocne dozbrojenie wschodniej granicy. Biorąc pod uwagę obecność PMC Wagner na Białorusi ruch jest jak najbardziej uzasadniony.

InfoSecurity24/ as/