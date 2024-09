Ten karabin to hołd dla polskich bohaterów

Cichociemni byli polskimi bohaterami doby II Wojny Światowej, jak również jedną z najbardziej profesjonalnych jednostek tego konfliktu. Teraz powstał karabin, mający upamiętnić tych specjalistów.

Dziś rozpoczynają się zbrojeniowe targi MSPO w Kielcach, toteż firma Polska Grupa Militarna podczas wydarzenia zaprezentuje specjalnie projektowany karabin, będący hołdem dla Cichociemnych.

Hołd dla bohaterów

Jak czytamy w komunikacie PGM, Cichociemny to:

Nie tylko wyjątkowa broń kolekcjonerska, ale również hołd dla 316 Cichociemnych, bohaterskich spadochroniarzy Armii Krajowej. Seria liczyć sobie będzie zaledwie 80 sztuk, symbolizując 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, największej bitwy, w jakiej uczestniczyli Cichociemni. CICHOCIEMNY to karabinek zaprojektowany z myślą o współczesnych jednostkach specjalnych, które wymagają broni spełniającej najwyższe standardy operacyjne. Egzemplarz zaprezentowany na MSPO o numerze seryjnym CC316013 to karabinek 10,5” kaliber .300 BLK

Potencjalny nabywca może liczyć nie tylko na posiadanie samej broni, ale też całej kolekcji gadżetów, upamiętniających bohaterów, zarówno II WŚ jak i współczesnego pola walki:

Szczęśliwy nabywca otrzyma go w specjalnej skrzyni transportowej NANUK 985 malowanej aerografem, w zestawie z dwoma magazynkami .300 Blackout, Lancer L5AWM®, nożem szturmowym Fairbairn-Sykes ver.2 1942 będącym ręcznie wykonaną repliką legendarnego sztyletu wersja 2 z 1942 roku, ręcznie malowaną statuetką operatora jednostki GROM oraz pamiątkowym coinem CICHOCIEMNY – numerowanym i symbolizującym honor i tradycję.

Każdy egzemplarz karabinka CICHOCIEMNY jest prawdziwym dziełem sztuki inżynierskiej / autor: fot. Materiały promocyjne

Wspomnienie legendarnego dowódcy

Jak wskazuje PGM: Numeracja tej unikalnej serii rozpoczyna się od symbolicznego numeru CC316013: CC – to inicjały Cichociemnych, elitarnej grupy skoczków spadochronowych, którzy podczas II wojny światowej podejmowali najtrudniejsze misje w okupowanej Polsce. 316 – nawiązuje do liczby wszystkich Cichociemnych zrzuconych na teren Polski, którzy przeszli przez piekło wojny, walcząc z wrogiem w kraju i za granicą. 013 – symbolizuje pierwszy numer nadany założycielowi jednostki specjalnej GROM, generałowi Sławomirowi Petelickiemu, który stworzył tę elitarną formację w oparciu o wartości i tradycje Cichociemnych.

Dzieło sztuki?

Karabinek bardziej przypomina dzieło sztuki, niż broń bojową, jednak gdy przyjrzymy się danym okazuje się, że faktycznie otrzymujemy oręż godny „specjalsa”.

Karbonowe łoże, niezwykle lekkie i odporne na nagrzewanie, oraz 5-pozycyjna kolba SCW od Maxim Defense, zapewniają doskonałe wyważenie i komfort użytkowania. Precyzyjne przyrządy celownicze Magpul MBUS Pro oraz tłumik płomienia Strike INDUSTRIES OPPRESSOR Universal o średnicy 41 mm, gwarantują niezawodność w każdej sytuacji operacyjnej.

Karabinek wyposażony jest w precyzyjne przyrządy celownicze Magpul MBUS Pro / autor: fot. Materiały promocyjne

Niezrównany mechanizm spustowy TriggerTech Diamond Single Stage z regulacją od 1,5 do 4,0 lbs, wykorzystujący technologię Zero Creep™ oraz hartowane wewnętrzne komponenty ze stali nierdzewnej 440C, zapewnia doskonałą responsywność i powtarzalność strzałów. Dodatkowo, buffer Maxim Defense H2 4.65 skutecznie tłumi podrzut, zwiększając kontrolę nad bronią po każdym strzale. Karabinek posiada wbudowane systemy montażowe QD do założenia zawieszenia taktycznego.

Każdy egzemplarz karabinka CICHOCIEMNY jest prawdziwym dziełem sztuki inżynierskiej, ozdobiony grawerem „Tobie Ojczyzno” oraz historycznym znakiem bojowym Cichociemnych / autor: fot. Materiały promocyjne

Każdy egzemplarz karabinka CICHOCIEMNY jest prawdziwym dziełem sztuki inżynierskiej, ozdobiony grawerem „Tobie Ojczyzno” oraz historycznym znakiem bojowym Cichociemnych - spadochroniarzy Armii Krajowej, zatwierdzonym w 1941 roku przez gen. Władysława Sikorskiego. Chwyt karabinka posiada stippling wykonany z wizerunkiem znaku spadochronowego z 1941 roku oraz sztyletu bojowego Fairbairn-Sykes, bedącego na wyposażeniu Cichociemnych.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

W Polsce wybudujemy najdłuższy most linowy na świecie

Niemcy zainteresowani polską hutą

Konkurencja dla wodoru! Paliwo przyszłości to…

Na pomoc bohaterom

Co istotne - cała kwota uzyskana z licytacji zostanie przekazana na rzecz organizacji, które zajmują się upamiętnieniem Cichociemnych.

PGM/ as/