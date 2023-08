Rząd planuje, że tzw. 14. emerytura będzie wypłacana od września - zapowiedziała Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej.

„Seniorzy nie składają żadnych wniosków. W momencie wypłaty emerytury, renty, czyli tego terminu, co każdego miesiąca świadczenie otrzymują, wpłynie też 14. emerytura. Planujemy, że od miesiąca września […], tak się przygotowujemy, ale oczywiście to będzie ostateczna decyzja Rady Ministrów” - powiedziała Maląg w Polskim Radiu.

„Zapisy ustawowe wskazują na to, że Rada Ministrów podejmuje decyzję co do terminu wypłaty i wysokości tego świadczenia, że jest to co najmniej minimalna emerytura i takie rozporządzenie jest przygotowywane i myślę, że w najbliższych tygodniach zostanie ogłoszone tak, aby nasi seniorzy wiedzieli, kiedy na ich konta wpłynie 14. emerytura” - dodała.