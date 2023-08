Rekordowa dywidenda Orlenu. Nie było tak od lat

Orlen podzieli się najwyższą w historii dywidendą

To właśnie dzięki płockiemu koncernowi suma dywidend od spółek z WIG20 może być w tym roku największa od 2014 roku. Co więcej - to najwyższa nominalnie dywidenda w historii polskich spółek z GPW.

Dywidenda Orlenu z zysku za rekordowy rok 2022 wyniesie 5,50 zł na akcję, czyli w sumie 6,39 mld zł. Dla porównania w ubiegłym roku spółka wypłaciła 3,5 zł na akcję, co dało blisko 1,5 mld zł.

Ostatni dzień, na którym można uzyskać prawa do tegorocznej dywidendy to właśnie 8 sierpnia. Aby otrzymać udział w zysku, należy mieć akcje Orlenu na swoim koncie maklerskim na zamknięciu wtorkowej sesji giełdowej.

Bankier/KG