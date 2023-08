Te miasta są najbardziej przyjazne kierowcom. Ranking

Siódma edycja Rankingu miast przyjaznych kierowcom, opracowanego przez Oponeo i aplikację Yanosik, przyniosła wiele zmian

Chociaż Gdańsk utrzymał pozycję lidera wśród miast powyżej 300 tys. mieszkańców, to na pozostałych miejscach widoczne są wyraźne roszady. Podobne przetasowania znajdziemy w zestawieniu miejscowości poniżej 300 tys., gdzie na pierwszym miejscu znalazł się Sosnowiec.

Miasto przyjazne kierowcom, czyli jakie?

Zasada „fair play” jest główną ideą przyświecającą Rankingowi. Bazuje on na systemie punktowym, który w sposób możliwie najbardziej rzetelny odzwierciedla rzeczywistość. Tym samym pozwala ocenić sytuację w każdym analizowanym mieście z osobna, ale również zestawiać wyniki. Miejscowości podzielono na dwie kategorie: do i powyżej 300 tys. mieszkańców.

Zakres cech, które powinno mieć miasto przyjazne kierowcom, jest szeroki. Obejmuje takie zagadnienia, jak szybkość poruszania się zmotoryzowanych, liczbę zgłoszonych kolizji czy parkowanie (w tym rozwój sieci Park & Go). Uwzględnia także koszty ponoszone przez kierowców – taryfikatory stref parkowania, wydatki na ubezpieczenia, wymianę opon czy średnie ceny paliw. Zwracana jest również uwaga na rozwiązania mające na celu promowanie ekojazdy. Stąd dodatkowe punkty mogło otrzymać miasto z rozwiniętym systemem carsharingowym czy dużą dostępnością stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Mocny lider i duże zmiany w miastach od 300 tys. mieszkańców

Wśród największych polskich miejscowości zdecydowanym liderem w ogólnej klasyfikacji jest Gdańsk, który kolejny rok z rzędu konkurencję pozostawił daleko w tyle. To miasto, które wyróżnia zwłaszcza szeroka sieć stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Tuż za nim uplasował się Kraków (skok z 5. miejsca), gdzie ceny za ubezpieczenie auta są najbardziej przystępne. Podium zamykają ex aequo Szczecin (awans z 4. pozycji) i Bydgoszcz (zmiana z 5. lokaty) Największym zaskoczeniem tej edycji Rankingu jest mocny spadek Łodzi. Jeszcze w 2022 roku znajdowała się na drugim stopniu podium, dzisiaj zajmuje dopiero 5. miejsce.

W śląskich miastach do 300 tys. mieszkańców jeździ się najlepiej

Województwo śląskie jest regionem o najwyższym stopniu urbanizacji, a po miastach na jego obszarze jeździ się naprawdę dobrze. Potwierdzają to wyniki tegorocznego Raportu. Pierwsze miejsce należy do Sosnowca, gdzie można bezpłatnie parkować, a naładowanie elektrycznego samochodu nie stanowi problemu. Na drugim znalazła się Częstochowa, czyli miasto, w którym ubezpieczenia OC są tanie. Podium zamykają Gliwice ze stosunkowo niskimi cenami paliw i płynnym ruchem. Miastem coraz bardziej przyjaznym kierowcom staje się Toruń – awansujący z ósmego miejsca na czwarte. Największe rozczarowanie mogą przeżywać Rzeszowianie. W 2022 r. ich miejscowość zajmowała trzecie miejsce, a w 2023 r. spada na szóste.

