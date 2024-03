Szukaj uczciwej firmy? Udaj się w te miejsca

W rankingu rzetelności firm 1. miejsce ex aequo przypadło Świętokrzyskiemu, Podlaskiemu i Lubelskiemu - poinformował Krajowy Rejestr Długów. Najniższą rzetelnością wykazały się firmy z Mazowieckiego, Kujawsko-pomorskiego i Śląskiego, co - zdaniem KRD - jest nieodłączną cechą rozwoju gospodarczego.

„6 województw znalazło się na podium w najnowszej edycji Rankingu rzetelności polskich przedsiębiorstw” - podał Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej (KRD BIG). Wyjaśniono, że ranking opracowali eksperci Rzetelnej Firmy na podstawie danych KRD.

Trzy województwa

Twórcy rankingu zwrócili uwagę, że to pierwsza taka sytuacja w kilkuletniej historii tego zestawienia, bowiem pierwsze miejsce zajęły ex aequo województwa: świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie, zdobywając 38 punktów w rankingu. Zaznaczyli, że jest to najwyższy wynik zanotowany w obecnym zestawieniu. Dodali, że o ile dwa pierwsze województwa utrzymały swoją pozycję, o tyle Lubelszczyzna awansowała z 2. pozycji w poprzednim rankingu.

KRD podał też, że drugie miejsce przypadło firmom z Małopolski i Podkarpacia, a podium zamykają przedsiębiorcy z Opolszczyzny.

A gdzie najgorzej?

Nie zmieniła się ostatnia trójka województw w tabeli: najniższą rzetelnością wykazali się przedsiębiorcy (licząc od końca) z województwa mazowieckiego (6 pkt), kujawsko-pomorskiego (10 pkt.) i śląskiego (11 pkt). Duży spadek zanotowało województwa łódzkie, przesuwając się o dwa miejsca w dół, na 4. miejsce od końca.

„O ostatecznej klasyfikacji zadecydowała suma zdobytych punktów w trzech kategoriach” – zaznaczyła ekspertka Rzetelnej Firmy Katarzyna Starostka, cytowana w publikacji.

Kto ma długi?

„Najwyższe zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm odnotowano w województwie mazowieckim – 3 884 602 zł, kolejne pozycje zajęły województwa śląskie (3 831 878 zł) i kujawsko-pomorskie (3 595 099 zł). Na przeciwnym biegunie znajdują się województwa podkarpackie (2 313 903 zł), podlaskie (2 326 973 zł) i małopolskie (2 336 798 zł)” - wskazali autorzy rankingu.

Poinformowali, że w przypadku średniego zadłużenia dłużnika, najwyższe wartości odnotowano w województwach mazowieckim (39 165 zł), wielkopolskim (37 785 zł) i łódzkim (37 139 zł). Na przeciwnym końcu tabeli znalazły się województwa: zachodniopomorskie (29 706 zł), lubuskie (30 171 zł) i lubelskie (31 167 zł).

Z danych rankingu wynika, że najwyższy odsetek zadłużonych odnotowano w województwie śląskim (10,38 proc.), a następnie kujawsko-pomorskim (10,01 proc.) i dolnośląskim (9,98 proc.). Natomiast najniższy odsetek zadłużonych firm w województwach: podkarpackim (6,15 proc.), małopolskim (6,36 proc.) i podlaskim (6,41 proc.).

Czas (nie)dobry dla gospodarki?

„II połowa ubiegłego roku nie była dobra dla gospodarki. W wielu branżach produkcja i sprzedaż malała, rosło zadłużenie” - ocenili autorzy rankingu. Podali, że na koniec 2023 r. wartość firmowych długów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Długów osiągnęła 9,6 mld zł, co stanowi wzrost o 154 mln zł w porównaniu do danych z czerwca 2023 r.

Z danych KRD wynika, że największy udział w tym zadłużeniu mają firmy z Mazowsza, które powinny zwrócić wierzycielom ponad 2 mld zł.

Równie pokaźną kwotę zalegają przedsiębiorcy ze Śląska – 1,2 mld zł oraz przedsiębiorstwa zarejestrowane w woj. wielkopolskim – niespełna miliard złotych”.

Najmniejsze zaległości na swoim koncie mają przedsiębiorcy z Opolszczyzny – 164 mln zł, woj. świętokrzyskiego – 170 mln zł i Podlasia – 172 mln zł.

Twórcy rankingu ocenili, że wśród najbardziej rzetelnych województw dominują przedsiębiorcy z mniej gospodarczo rozwiniętych regionów. Wyjątkiem jest tu Małopolska i po części Podkarpacie, podkreślając, że dwa województwa, w których funkcjonuje najwięcej przedsiębiorstw, czyli mazowieckie i śląskie okupują niezmiennie dół tabeli.

Nierzetelność… elementem rozwoju?

„Nierzetelność jest nieodłączną cechą rozwoju gospodarczego. Bez wątpienia tam, gdzie jest duża liczba firm, są one poddawane większej presji ze strony konkurencji, co z kolei wymusza podejmowanie bardziej ryzykownych decyzji gospodarczych” - skomentował prezes Krajowego Rejestru Długów BIG Adam Łącki. Jak stwierdził, to wyższe ryzyko w przypadku niepowodzenia skutkuje stratami, a w konsekwencji długiem. „Niekiedy ratunek przed upadkiem odbywa się kosztem rzetelności i uderza w kontrahentów takiej firmy” – zauważył Łącki.

Ekspert podkreślił jednak, że na przykładzie województwa małopolskiego, które pod względem liczby zarejestrowanych firm zajmuje 4. miejsce w Polsce, widać, że można pogodzić rozwój gospodarczy z etyką.

„Poza ekonomią duże znaczenie ma także lokalna kultura, pewien kult rzetelności, uczciwości, funkcjonowania na własny, a nie na cudzy koszt. To jest charakterystyczne dla województw ze wschodu i południowego wschodu Polski” – dodaje Adam Łącki. Jego zdaniem tutaj dużą rolę odgrywają relacje międzyludzkie - „reputacja rzetelnego płatnika ma znaczenie także dla utrzymania pozycji na rynku”.

