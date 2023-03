Szef MON: Polska jest bezpieczna, kiedy jest silne wojsko

Polska jest bezpieczna, kiedy jest silne wojsko - powiedział wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w warszawskiej Wesołej.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak wraz z premierem Mateuszem Morawieckim odwiedzili w niedzielę 1. Warszawską Brygadę Pancerną im. gen. Tadeusza Kościuszki w Wesołej, gdzie spotkali się z uczestnikami projektu „Trenuj z NATO”.

„Dziś świętujemy 24-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ale to nie jest święto, to jest dzień ważny, pokazujący naszą drogę do wolności. Jest to dzień pokazujący nasze wysiłki, naszą troskę o to, żeby Polska była wolna, żeby się rozwijała” - powiedział minister. „Żeby tak było Polska musi być bezpieczna” - zaznaczył.